    दरभंगा में अब नई ट्रैफिक व्यवस्था, जाम से मिलेगी राहत, तीन जरूरी पाबंदी

    By Vinay Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 07:48 PM (IST)

    दरभंगा में डीएम कौशल कुमार और एसएसपी जगुनाथ रेड्डी के निर्देश पर 15 दिसंबर से नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है। शहर में पुल और सड़क निर्माण के कारण ज ...और पढ़ें

    इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    जागरण संवाददाता, दरभंगा । डीएम कौशल कुमार और एसएसपी जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी के निर्देश पर सदर एसडीओ विकास कुमार ने शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए नया आदेश जारी किया है, जो 15 दिसंबर से अगले आदेश तक लागू रहेगा।

    बताया गया कि शहर के कई प्रमुख मार्गों पर एफओबी, पुल और सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। जिसके कारण जगह-जगह गड्ढे बन गए हैं। जिससे वाहनों की आवागमन बाधित हो रही है। इसके कारण शहर में जाम की गंभीर समस्या बनी हुई है।

    इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने भारी और मालवाहक वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए हैं। शहर में भारी वाहनों की एंट्री नहीं होगी। बेनीपुर-बिरौल की ओर से आने वाले भारी व्यवसायिक वाहन धरौड़ा मोड़-सकड़ी होते हुए एनएच-27 से होकर अपने गंतव्य की ओर जाएंगे।

    हायाघाट-बहेड़ी से समस्तीपुर या अन्य स्थान जाने वाले भारी वाहन पंडासराय-एकमी होते हुए समस्तीपुर और एनएच-27 का उपयोग करेंगे। दिल्ली मोड़, दोनार, एकमी घाट, बहेड़ी, हायाघाट मार्ग से कोई भी भारी व्यवसायिक वाहन दरभंगा शहर होकर आवागमन नहीं करेगा। सभी प्रकार के मालवाहक वाहन सुबह आठ बजे से पहले और रात नौ बजे के बाद ही शहर में प्रवेश की अनुमति होगी।

    वाहनों को केवल एक ही दिशा में चलने की अनुमति होगी

    सदर एसडीएम विकास कुमार ने कहा कि शहर में वर्तमान में पांच रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य के कारण लगातार जाम की समस्या बनी हुई है। आम लोगों को इससे राहत दिलाने के उद्देश्य से डीएम और एसएसपी के निर्देश पर शहर के प्रमुख मार्गों पर वन-वे व्यवस्था लागू की गई है।

    हजमा चौराहा से नाका छह तक और कर्पूरी चौक से लहेरियासराय टावर तक सभी प्रकार के वाहनों को केवल एक ही दिशा में चलने की अनुमति होगी। अपोजिट दिशा से आना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर परिवहन विभाग की ओर से चालान किया जाएगा।

    शहर के अंदर किसी भी बड़ी गाड़ी की एंट्री नहीं होगी। ट्रक सहित सभी भारी वाहनों को शहर से बाहर ही रोका जाएगा। दिल्ली मोड़ से शहर में ट्रकों का प्रवेश पूरी तरह बंद रहेगा। दोनार की ओर से भी बड़ी गाड़ियों को शहर के अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रयास है कि भारी वाहन टाउन एरिया से दूर रहें और बाइपास से बाहर निकलें।

    एसडीएम विकास कुमार ने आगे कहा कि सोमवार से वन-वे मार्गों से जुड़े इंटरलिंक सड़कों को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। अतिक्रमण के कारण वहां के वैकल्पिक मार्ग का उपयोग लोग नहीं कर पा रहे हैं, जिसे सोमवार को खाली कराया जाएगा, ताकि यातायात सुचारू हो सके।

    फेज वाइज वन-वे सिस्टम लागू किया गया है। अगर यह व्यवस्था सफल रहती है तो भविष्य में पूरे शहर में वन-वे लागू किया जाएगा। निर्माण एजेंसियों को भी यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है।

    नई ट्रैफिक व्यवस्था को ले नहीं हुआ प्रचार-प्रसार

    जिला प्रशासन की ओर से शहर में नई ट्रैफिक को लेकर व्यापक रूप से प्रचार प्रसार नहीं हुआ है। लोगों को सड़क पर पता ही नहीं चल पा रहा है कि किधर से जाएंगे और किधर से नहीं। सड़कों पर ना तो साइन बोर्ड और ना ही संकेतक दिख रहे हैं।

    गली-मोहल्ले के लोगों में भी इस नई व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। खासकर स्कूली बच्चों के अभिभावकों के मन। उन्हें किस मार्ग से जाना होगा और किसी मार्ग से आना होगा। इसकी जानकारी नहीं है।

    गली-मोहल्लों में माइकिंग तक नहीं हुई है। इस बार बाइक सवारों के लिए भी वन-वे की व्यवस्था लागू की गई है। लोहिया चौक से नाका छह एवं कर्पूरी चौक से टावर चौक, लहेरियासराय वाले मार्गों में बाइक सहित सभी प्रकार के वाहनों पर वन वे लागू रहेगी।