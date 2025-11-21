Darbhanga News: कुशेश्वरस्थान में पिकअप वैन की ठोकर से बाइक सवार दो युवकों की मौत

जागरण संवाददाता, दरभंगा। Darbhanga News: कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के स्टेट हाईवे 56 पर बेर चौक के निकट गुरुवार की शाम करीब 6:30 बजे पिकअप वैन की ठोकर से बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। इनकी पहचान थाना क्षेत्र के बेर पंचायत की कुमारी गांव के बुधन राम के पुत्र भरत राम (25) एवं रामेश्वर राम के पुत्र टुनटुन राम (25) के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, दोनों युवक बाइक से बिरौल के सुपौल बाजार से गांव लौट रहे थे।

घर से करीब एक किलोमीटर पहले बेर चौक पर बालू डिपो के समीप पिकअप वैन ने सामने से ठोकर मार दी। दोनों को गंभीर हालत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सत्तीघाट पहुंचाया गया, जहां भरत राम को चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।