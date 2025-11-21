Language
    Darbhanga News: कुशेश्वरस्थान में पिकअप वैन की ठोकर से बाइक सवार दो युवकों की मौत

    By Mrityunjay BhardwajEdited By: Ajit kumar
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 12:24 PM (IST)

    दरभंगा के कुशेश्वरस्थान में स्टेट हाईवे 56 पर पिकअप वैन की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान भरत राम और टुनटुन राम के रूप में हुई है, जो बेर पंचायत के निवासी थे। दोनों बिरौल से लौट रहे थे जब यह हादसा हुआ। भरत राम को सत्तीघाट में मृत घोषित कर दिया गया, जबकि टुनटुन राम ने डीएमसीएच में दम तोड़ा।

    बस हादसे की घटना के बाद पीड़ित के घर पर मौजूद ग्रामीण। जागरण

    जागरण संवाददाता, दरभंगा। Darbhanga News: कुशेश्वरस्थान थाना क्षेत्र के स्टेट हाईवे 56 पर बेर चौक के निकट गुरुवार की शाम करीब 6:30 बजे पिकअप वैन की ठोकर से बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई।

    इनकी पहचान थाना क्षेत्र के बेर पंचायत की कुमारी गांव के बुधन राम के पुत्र भरत राम (25) एवं रामेश्वर राम के पुत्र टुनटुन राम (25) के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, दोनों युवक बाइक से बिरौल के सुपौल बाजार से गांव लौट रहे थे।

    घर से करीब एक किलोमीटर पहले बेर चौक पर बालू डिपो के समीप पिकअप वैन ने सामने से ठोकर मार दी। दोनों को गंभीर हालत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सत्तीघाट पहुंचाया गया, जहां भरत राम को चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।

    जबकि टुनटुन राम को डीएमसीएच रेफर कर दिया गया। डीएमसीएच पहुंचते ही उसने दम तोड़ दिया। दोनों युवक विवाहित थे। मजदूरी कर जीवन यापन करते थे। टुनटुन को दो वर्ष की एक बेटी एवं भरत को एक वर्ष का बेटा है। हादसे बाद चालक पिकअप लेकर मौके से फरार हो गया