Darbhanga News: नर्सिंग छात्र के हत्यारोपी प्रेम शंकर झा की जमानत याचिका खारिज

संवाद सहयोगी, दरभंगा। Bihar News: सत्र न्यायाधीश शिव गोपाल मिश्रा की अदालत ने डीएमसीएच के बीएससी नर्सिंग के छात्र राहुल कुमार की गोली मार हत्या करने के आरोपी प्रेम शंकर झा की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। लोक अभियोजक अमरेन्द्र नारायण झा ने बताया कि हत्यारोपी की पुत्री तन्नु प्रिया डीएमसीएच में बीएससी नर्सिंग की छात्रा थी जिसने उक्त कालेज के ही छात्र राहुल कुमार से शादी कर ली थी। आरोप है कि इस शादी से नाखुश तन्नु प्रिया के पिता ने पांच अगस्त 2025 को दिनदहाड़े डीएमसीएच परिसर में ही राहुल कुमार को गोली मार दी। घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटनास्थल से दो देसी कट्टा, गोली, तथा 52 हजार रुपये बरामद हुए थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं हत्या में प्रयुक्त शस्त्र को जांचोपरांत कारगर पाया गया। काराधीन हत्यारोपी के विरुद्ध अनुसंधानक ने न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया है। बताते चलें कि डीएमसीएच परिसर में दिनदहाड़े घटित इस हत्याकांड को लेकर बीएससी नर्सिंग के छात्रों ने करीब एक सप्ताह तक आंदोलन किया था। वहीं छात्रों ने हत्यारोपी को घटनास्थल पर ही पकड़ कर जबरदस्त पिटाई कर दी थी।