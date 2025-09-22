पत्नी के प्रेमी के छोटे भाई की सीमेंट के पिलर से कूचकर की हत्या, पति गिरफ्तार

दरभंगा के फेकला थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के प्रेमी के भाई की हत्या कर दी। आरोपी पति ने बच्चे को बहला-फुसलाकर ले जाकर सीमेंट के पिलर से कूचकर मारा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जिसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। माकपा नेता ने घटना की निंदा करते हुए दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है।

संवाद सहयोगी, दरभंगा/बहादुरपुर। फेकला थाना क्षेत्र के हरिपट्टी में एक शख्स ने अपनी पत्नी के प्रेमी के छोटे भाई की सीमेंट के पिलर से कूचकर हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपित पति को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल सीमेंटेड पिलर को जब्त कर मृतक की साइकिल बरामद कर ली गई।

बताया जाता है कि रविवार की सुबह हरिपट्टी से करीब ढाई किमी दूर स्थित बहादुरपुर थाना क्षेत्र के पुरखोपट्टी स्थित एक आम के बगीचे से बालक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि, कुछ ही पल में शव की पहचान हरिपट्टी गांव निवासी स्व. विनोद दास के पुत्र रोशन दास (12) के रूप में हुई।

रोशन शनिवार की शाम से लापता था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर, मृतक के स्वजन ने पूछताछ में कई जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपित संजय शर्मा को गिरफ्तार कर लिया।

बताया जाता है कि संजय शर्मा की पत्नी के साथ रोशन के बड़े भाई रितेश कुमार दास का प्रेम प्रसंग चल रहा है। संजय की पत्नी और रितेश फिलहाल डेढ़ वर्ष से दिल्ली में है। इधर, संजय शर्मा पत्नी की बेवफाई से नाराज चल रहा था। मन ही मन बदला लेने की साजिश रच रहा था। जब रितेश हाथ नहीं लगा तो उसके छोटे भाई की हत्या कर बदला लेने की साजिश रची।

इसके तहत शनिवार की शाम साइकिल से जा रहे रितेश के भाई रोशन पर उसकी नजर पड़ी। इसके बाद उसे कुरकुरे खिलाने का प्रलोभन देकर पुरखोपट्टी ले गया। कहा -एटीएम से रुपये निकालकर भी देंगे। लेकिन, रुपये देने की जगह सिमेंटेड पिलर से उसके सिर को कूचकर हत्या कर दी। फिर खून से सने शव को छोड़कर वह फरार हो गया।

उधर, पूरी रात रोशन के स्वजन खोजबीन करते रहे। मामले को लेकर रोशन की मां लालपरी देवी ने हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। उधर, थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि मुख्य आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जबकि, तीन अन्य लोगों को शक के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।