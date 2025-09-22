Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पत्नी के प्रेमी के छोटे भाई की सीमेंट के पिलर से कूचकर की हत्या, पति गिरफ्तार

    By Rahul Kumar Gupta Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 02:19 PM (IST)

    दरभंगा के फेकला थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के प्रेमी के भाई की हत्या कर दी। आरोपी पति ने बच्चे को बहला-फुसलाकर ले जाकर सीमेंट के पिलर से कूचकर मारा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जिसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। माकपा नेता ने घटना की निंदा करते हुए दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है।

    prefferd source google
    Hero Image
    पत्नी के प्रेमी के छोटे भाई की सीमेंट के पिलर से कूचकर की हत्या, पति गिरफ्तार

    संवाद सहयोगी, दरभंगा/बहादुरपुर। फेकला थाना क्षेत्र के हरिपट्टी में एक शख्स ने अपनी पत्नी के प्रेमी के छोटे भाई की सीमेंट के पिलर से कूचकर हत्या कर दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपित पति को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल सीमेंटेड पिलर को जब्त कर मृतक की साइकिल बरामद कर ली गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बताया जाता है कि रविवार की सुबह हरिपट्टी से करीब ढाई किमी दूर स्थित बहादुरपुर थाना क्षेत्र के पुरखोपट्टी स्थित एक आम के बगीचे से बालक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि, कुछ ही पल में शव की पहचान हरिपट्टी गांव निवासी स्व. विनोद दास के पुत्र रोशन दास (12) के रूप में हुई।

    रोशन शनिवार की शाम से लापता था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उधर, मृतक के स्वजन ने पूछताछ में कई जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपित संजय शर्मा को गिरफ्तार कर लिया।

    बताया जाता है कि संजय शर्मा की पत्नी के साथ रोशन के बड़े भाई रितेश कुमार दास का प्रेम प्रसंग चल रहा है। संजय की पत्नी और रितेश फिलहाल डेढ़ वर्ष से दिल्ली में है। इधर, संजय शर्मा पत्नी की बेवफाई से नाराज चल रहा था। मन ही मन बदला लेने की साजिश रच रहा था। जब रितेश हाथ नहीं लगा तो उसके छोटे भाई की हत्या कर बदला लेने की साजिश रची।

    इसके तहत शनिवार की शाम साइकिल से जा रहे रितेश के भाई रोशन पर उसकी नजर पड़ी। इसके बाद उसे कुरकुरे खिलाने का प्रलोभन देकर पुरखोपट्टी ले गया। कहा -एटीएम से रुपये निकालकर भी देंगे। लेकिन, रुपये देने की जगह सिमेंटेड पिलर से उसके सिर को कूचकर हत्या कर दी। फिर खून से सने शव को छोड़कर वह फरार हो गया।

    उधर, पूरी रात रोशन के स्वजन खोजबीन करते रहे। मामले को लेकर रोशन की मां लालपरी देवी ने हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। उधर, थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि मुख्य आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जबकि, तीन अन्य लोगों को शक के आधार पर हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

    दोषियों को हो कड़ी सजा:

    इधर, माकपा नेता श्याम भारती के नेतृत्व में एक टीम ने बालक के स्वजन से मिलकर सांत्वना दी। भारती ने कहा कि यह घटना अत्यंत निंदनीय एवं हृदयविदारक है। ग्रामीणों में गहरा आक्रोश और शोक का माहौल है। प्रशासन से घटना की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि भविष्य में ऐसी जघन्य घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।