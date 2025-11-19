Darbhanga News: दरभंगा के बहादुरपुर में रोड़ेबाजी एवं फायरिंग में आठ घायल
Darbhanga News: दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर देकुली गांव में चापाकल और बिजली के खंभे की घेराबंदी को लेकर विवाद हो गया। इस दौरान रोड़ेबाजी और फायरिंग में दो महिलाओं समेत आठ लोग घायल हो गए। पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया है और मामले की जांच कर रही है। घायलों ने मारपीट के दौरान फायरिंग का भी आरोप लगाया है।
जागरण संवाददाता, दरभंगा। Darbhanga News: बहादुरपुर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर देकुली गांव में बुधवार की सुबह सरकारी चापाकल एवं विद्युत पोल की चारदीवारी करने के विवाद में रोड़ेबाजी और तीन राउंड फायरिंग हुई। ईंट पत्थर से घायल दो महिला समेत आठ लोगों का उपचार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर में कराया गया है।
सूचना पाकर पहुंचे बहादुरपुर थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन की है। पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया है। घायलों का फर्द बयान दर्ज करने में पुलिस जुटी है। जानकारी के अनुसार, बहेड़ी थाना के धनौजी गांव के गंगा यादव ने मिर्जापुर देकुली स्थित अपनी जमीन पर घर का निर्माण कराया है।
इस दौरान सड़क किनारे लगे सरकारी चापाकल एवं विद्युत पोल को भी अपनी चारदीवारी से घेर दिया। सुबह करीब 10 बजे माकपा नेता श्याम भारती कुछ ग्रामीणों के साथ गंगा यादव के मिर्जापुर देकुली स्थित आवास पर पूछताछ करने पहुंचे। गृहस्वामी ने अपना गेट बंद कर छत से ईंट-पत्थर फेंकना शुरू कर दिया।
इसमें मिर्जापुर देकुली के वैधनाथ पासवान के पुत्र रंजीत पासवान (30), राजेंद्र पासवान के पुत्र संतोष कुमार (32), प्रभु पासवान के पुत्र संजय पासवान, हकरू पासवान के पुत्र प्रभु पासवान (45), सुदीश पासवान के अमित पासवान (40), स्व. जीवेनी देवी की पुत्री सुशीला देवी (50), ज्योति पासवान की पुत्री विपत्ति देवी (40) घायल हो गई। घायलों ने मारपीट में तीन राउंड फायरिंग करने का भी आरोप लगाया है।
