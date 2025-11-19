Darbhanga News: दरभंगा के बहादुरपुर में रोड़ेबाजी एवं फायरिंग में आठ घायल

जागरण संवाददाता, दरभंगा। Darbhanga News: बहादुरपुर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर देकुली गांव में बुधवार की सुबह सरकारी चापाकल एवं विद्युत पोल की चारदीवारी करने के विवाद में रोड़ेबाजी और तीन राउंड फायरिंग हुई। ईंट पत्थर से घायल दो महिला समेत आठ लोगों का उपचार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर में कराया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सूचना पाकर पहुंचे बहादुरपुर थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन की है। पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा बरामद किया है। घायलों का फर्द बयान दर्ज करने में पुलिस जुटी है। जानकारी के अनुसार, बहेड़ी थाना के धनौजी गांव के गंगा यादव ने मिर्जापुर देकुली स्थित अपनी जमीन पर घर का निर्माण कराया है।

इस दौरान सड़क किनारे लगे सरकारी चापाकल एवं विद्युत पोल को भी अपनी चारदीवारी से घेर दिया। सुबह करीब 10 बजे माकपा नेता श्याम भारती कुछ ग्रामीणों के साथ गंगा यादव के मिर्जापुर देकुली स्थित आवास पर पूछताछ करने पहुंचे। गृहस्वामी ने अपना गेट बंद कर छत से ईंट-पत्थर फेंकना शुरू कर दिया।