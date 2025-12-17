Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Darbhanga News: ओवरब्रिज की रेलिंग से टकराकर बाइक सवार मजदूर की मौत, दूसरा पीएमसीएच रेफर

    By Ajit kumarEdited By: Ajit kumar
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 03:55 PM (IST)

    दरभंगा के मब्बी थाना क्षेत्र में गेहूंमी ओवरब्रिज पर रेलिंग से टकराकर एक बाइक सवार मजदूर की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पह ...और पढ़ें

    Hero Image

    धुंध की वजह से बाइक ओवरब्रिज की रेलिंग से टकरा गई। प्रतीकात्मक फोटो

    संवाद सहयोगी, दरभंगा। Bihar News: मब्बी थाना क्षेत्र के गेहूंमी ओवरब्रिज की रेलिंग से टकराकर मंगलवार की रात बाइक सवार मजदूर की मौत हो गई। जबकि दूसरे को गंभीर हालत में इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर किया गया है।

    मृतक की पहचान मब्बी थाना क्षेत्र के बांधबस्ती निवासी रामबाबू पासवान के पुत्र अमरजीत कुमार पासवान (25) के रूप में हुई है। जबकि घायल गांव के ही शिवनारायण साह का पुत्र राजगीर साह (20) है।


    जानकारी के अनुसार, अमरजीत कुमार और राजगीर साह मंगलवार की रात से शहर में छत की ढलाई कार्य में मजदूरी करने के बाद से बाइक पर सवार होकर घर लौट रहे थे।

    गेहूंमी ओवरब्रिज के पास पहुंचने पर धुंध की वजह से बाइक ओवरब्रिज की रेलिंग से टकरा गई। इस दौरान बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े।

    सूचना पर पहुंची मब्बी पुलिस ने घायल दोनों युवकों को इलाज के लिए डीएमसीएच भेज दिया। चिकित्सकों ने दोनों का उपचार करना शुरू किया। इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई।

    जबकि दूसरे युवक की स्थिति नाजुक होते देख पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। अमरजीत के शव को पुलिस कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर बुधवार को स्वजन के सिपुर्द कर दिया।

    दोपहर बाद शव गांव पहुंचते ही स्वजन और आसपास के लोगों के बीच कोहराम मच गया। अमरजीत दो भाइयों में छोटा था। उसकी मौत हो जाने से परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। माता और पिता सहित परिवार के सभी लोग रो रो कर बदहवास बने रहे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मब्बी थानाध्यक्ष रौशन कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम कराकर स्वजन को सौंप दिया गया है। स्वजन की ओर से आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।