Darbhanga News: ओवरब्रिज की रेलिंग से टकराकर बाइक सवार मजदूर की मौत, दूसरा पीएमसीएच रेफर

संवाद सहयोगी, दरभंगा। Bihar News: मब्बी थाना क्षेत्र के गेहूंमी ओवरब्रिज की रेलिंग से टकराकर मंगलवार की रात बाइक सवार मजदूर की मौत हो गई। जबकि दूसरे को गंभीर हालत में इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर किया गया है।

मृतक की पहचान मब्बी थाना क्षेत्र के बांधबस्ती निवासी रामबाबू पासवान के पुत्र अमरजीत कुमार पासवान (25) के रूप में हुई है। जबकि घायल गांव के ही शिवनारायण साह का पुत्र राजगीर साह (20) है।



जानकारी के अनुसार, अमरजीत कुमार और राजगीर साह मंगलवार की रात से शहर में छत की ढलाई कार्य में मजदूरी करने के बाद से बाइक पर सवार होकर घर लौट रहे थे।

गेहूंमी ओवरब्रिज के पास पहुंचने पर धुंध की वजह से बाइक ओवरब्रिज की रेलिंग से टकरा गई। इस दौरान बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े।

सूचना पर पहुंची मब्बी पुलिस ने घायल दोनों युवकों को इलाज के लिए डीएमसीएच भेज दिया। चिकित्सकों ने दोनों का उपचार करना शुरू किया। इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई।

जबकि दूसरे युवक की स्थिति नाजुक होते देख पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। अमरजीत के शव को पुलिस कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर बुधवार को स्वजन के सिपुर्द कर दिया।

दोपहर बाद शव गांव पहुंचते ही स्वजन और आसपास के लोगों के बीच कोहराम मच गया। अमरजीत दो भाइयों में छोटा था। उसकी मौत हो जाने से परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। माता और पिता सहित परिवार के सभी लोग रो रो कर बदहवास बने रहे।