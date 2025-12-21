पहली बार क्षेत्र में उतरीं BJP विधायक मैथिली ठाकुर, ग्रामीणों ने खोली विकास की फाइल

संवाद सहयोगी, तारडीह (दरभंगा)। Darbhanga Area Visit: लोकगायिका से विधायक बनीं मैथिली ठाकुर पद की शपथ लेने के बाद पहली बार प्रखंड क्षेत्र के भ्रमण पर पहुंचीं। इस दौरान जनता से सीधे संवाद कर जमीनी समस्याओं को जाना। अपने दौरे की शुरुआत उन्होंने बाबा विदेश्वर नाथ महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना कर क्षेत्र की सुख-शांति और समृद्धि की कामना के साथ की। क्षेत्र भ्रमण के दौरान ग्रामीणों ने विधायक के समक्ष सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कृषि और रोजगार से जुड़ी समस्याएं रखीं। विधायक ने सभी मुद्दों को गंभीरता से सुना और समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जनता ने जो विश्वास उन्हें सौंपा है, उस पर वे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से खरी उतरेंगी। अवाम दुर्गा स्थान और पोखरभिंडा में विधायक ने लोगों से मुलाकात की और विशेष रूप से युवाओं की समस्याओं को सुना।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि युवाओं से जुड़े मुद्दों पर शीघ्र कार्य शुरू किया जाएगा। इस दौरान कार्यकर्ताओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। विधायक मैथिली ठाकुर ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रहे विकास कार्यों की रफ्तार को और तेज करना उनका संकल्प है। सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता रहेगी।

दौरे के क्रम में अंदौली आरसीडी सड़क से पीएमजीएसवाई सड़क गरहट (सड़क एवं पुल) निर्माण कार्य का शिलान्यास विधायक मैथिली ठाकुर के कर-कमलों द्वारा किया गया। इसकी प्राक्कलित राशि 4 करोड़ 32 लाख 55 हजार रुपये बताई गई है।

स्थानीय लोगों ने इस परियोजना को क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए प्रसन्नता जताई। क्षेत्र भ्रमण के दौरान अवाम, पोखरभिंडा, सकतपुर, लगमा, नारायणपुर, कैथवार और ककोढ़ा सहित कई गांवों में विधायक का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। जगह-जगह तिलक, फूल-मालाओं, बुके और नारों के साथ अभिनंदन किया गया।