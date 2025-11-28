Darbhanga News : राजो गांव में दहशत फैलाने वाला आखिर पकड़ में आया, पिस्तौल लहराने का क्या था मकसद?

संवाद सहयोगी, सिंहवाड़ा (दरभंगा) । सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के राजो गांव में ग्रामीणों पर पिस्तौल लहराने की घटना में संलिप्त फरार मुख्य आरोपी सनहपुर निवासी योगेश कुमार को पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत भेज दिया है। मामले में दो आरोपी युवक को स्थानीय ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले करने के बाद जेल भेज दिया गया था। अबतक तीनों बदमाश दबोचने में पुलिस को सफलता मिल चुकी है। 16 नवंबर को घटना के बाद ग्रामीण लालबाबू यादव ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि उनके छोटे बेटे रत्नेश यादव का मुजफ्फरपुर जजुआर थाना के लखनपुर निवासी राकेश सहनी के साथ होली के दिन झगड़ा हुआ था।

होली के दिन रत्नेश यादव महिंद्रा पिकअप लेकर कटरा थाना की तरफ आ रहा था, जब वह राकेश सहनी के घर के पास लखनपुर पहुंचा, तब राकेश सहनी ने चार-पांच लड़कों के साथ मिलकर उसकी पिकअप को घेरकर मारपीट की थी। इस दौरान पिकअप का शीशा क्षतिग्रस्त कर दिया गया और टायर में चाकू मार दिया गया।

आपसी पंचायत के बावजूद इस मामले का समाधान नहीं निकला। रविवार को करीब एक बजे राकेश सहनी अपने तीन साथियों के साथ सनहपुर गांव में आया। रत्नेश यादव ने जब राकेश और उसके साथियों को देखा, तो वह भागकर दीपक सहनी की दुकान में छिप गया। तभी राकेश सहनी के साथ आए उसके सहयोगी लखनपुर से आठ-दस लड़कों के साथ रत्नेश को जबरन छुड़ाने के लिए गांव आ गए, जिसमें एक युवक पिस्तौल लेकर भी था।

ग्रामीणों ने जब उन्हें पकड़ने का प्रयास किया, तो सभी भागने लगे। इस दौरान राजो हनुमान मंदिर के पास कृष्णनंदन साह को पकड़ा गया, जिसके पास से एक पिस्तौल, एक गोली और एक मैगजीन बरामद हुई। बाद में उसे सिंहवाड़ा थाना की पुलिस को ग्रामीणों द्वारा सौंप दिया गया।

पूछताछ में गिरफ्तार दोनों युवक ने बताया था कि पिस्तौल गांव के योगेश कुमार की है, जिसने उसको थमा कर भाग गया। फरार होने वाले अन्य सहयोगियों में सुनील सहनी, परिक्षण सहनी, सुमन पासवान और अखिलेश पासवान शामिल हैं, जो सभी लखनपुर, थाना जजुआर, जिला मुजफ्फरपुर के निवासी हैं।