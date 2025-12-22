Darbhanga : कागजों में दौड़ी बिजली, खेतों तक नहीं पहुंची रोशनी

संवाद सहयोगी, गौड़ाबौराम (दरभंगा) । गौड़ाबौराम प्रखंड के मनसारा पंचायत अंतर्गत पलवा वार्ड संख्या 15 में कृषि बिजली विस्तार योजना विभागीय लापरवाही की भेंट चढ़ गई है।

वर्षों पहले शुरू हुआ कार्य आज तक पूरा नहीं होने से दर्जनों किसान बिजली से वंचित हैं और खेती-किसानी बेतरह प्रभावित हो रही है।

ग्रामीणों के अनुसार करीब चार वर्ष पूर्व बिजली विभाग द्वारा पोल, तार और ट्रांसफार्मर लगाए गए थे, लेकिन इसके बाद कार्य को अधूरा छोड़ दिया गया।

संबंधित एजेंसी बिना काम पूरा किए ही गायब हो गई, जिससे योजना ठप पड़ गई। सौ से अधिक किसान आवेदन देने के बाद कनेक्शन के लिए विभाग का चक्कर लगा रहे हैं।

परिणामस्वरूप किसानों को आज तक बिजली आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी। इस संबंध में कनीय अभियंता बृजेंद्र प्रसाद ने बताया कि चार वर्ष पहले लाइन का निर्माण हो गया था, लेकिन तत्कालीन एजेंसी द्वारा ट्रांसफार्मर चार्ज नहीं किया गया।

उन्होंने कहा कि वर्तमान एजेंसी के माध्यम से ट्रांसफार्मर चार्ज करने का कार्य कराया जाएगा। वर्ष 2025 तक कार्य पूर्ण कर विभाग को सौंपा जाना था, लेकिन एजेंसी द्वारा काम पूरा नहीं किया जा सका है। अब कार्य की समय-सीमा बढ़ा दी गई है और जल्द बिजली आपूर्ति बहाल करने का आश्वासन दिया गया है।