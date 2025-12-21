Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Darbhanga Latest News : अब चेहरा बताएगा हाजिरी, छात्रों की उपस्थिति होगी आनलाइन दर्ज

    By Vijay Kumar Rai Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 05:54 PM (IST)

    दरभंगा के सरकारी स्कूलों में शिक्षा विभाग ने छात्रों की उपस्थिति को आनलाइन दर्ज करने का फैसला किया है। पहली से 12वीं कक्षा तक के छात्रों का फेस रजिस्ट ...और पढ़ें

    Hero Image

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है। 

    संवाद सहयोगी, केवटी (दरभंगा)। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता और उपस्थिति में पारदर्शिता लाने के लिए शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विभागीय निर्देश के तहत पहली से 12 वीं कक्षा तक के सभी छात्रों की उपस्थिति अब आनलाइन मोड में दर्ज की जाएगी। इसको लेकर प्रखंड की विभिन्न विद्यालयों में फेस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया तेजी से चल रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्कूलों में नामांकित छात्र-छात्राओं का चेहरा स्कैन कर उन्हें आनलाइन उपस्थिति एप से जोड़ा जा रहा है। हर दिन स्कूल पहुंचने पर छात्रों को अपने चेहरे की पहचान करानी होगी, जिसके बाद उपस्थिति सीधे विभागीय सर्वर पर अपलोड हो जाएगी। बताया जाता है कि यह प्रक्रिया जनवरी 2026 के पहले सप्ताह से प्रखंड में शुरू होगी।

    शिक्षकों का सहयोग और तकनीकी टीम सक्रिय 

    प्रधानाध्यापकों व प्रधान शिक्षकों के निर्देशन में स्कूलों में शिक्षकों और तकनीकी सहयोगियों की टीम छात्रों का फेस डेटा संग्रह कर रही है। प्रखंड की कई स्कूलों में नामांकित सैकड़ों छात्रों का पंजीकरण पूरा कर लिया गया है, जबकि शेष छात्रों का कार्य अगले कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा। शिक्षकों का मानना है कि यह पहल उपस्थिति में बढ़ोतरी करने के साथ-साथ छात्रों को नियमित विद्यालय आने के लिए प्रेरित करेगी।

    फर्जी उपस्थिति पर लगेगी रोक 

    शिक्षा विभाग का कहना है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद हाथ से लिखी उपस्थिति पुस्तिका की आवश्यकता काफी कम हो जाएगी। इससे फर्जी उपस्थिति का मामला लगभग समाप्त हो जाएगा और वास्तविक उपस्थिति का रियल-टाइम डेटा उपलब्ध रहेगा। आनलाइन उपस्थिति व्यवस्था से अभिभावक भी अपने बच्चों की स्कूल उपस्थिति की स्थिति आसानी से जान सकेंगे। विभाग एक ऐसी व्यवस्था तैयार कर रहा है जिसमें माता-पिता को भी मोबाइल नोटिफिकेशन मिल सकेगा।