Darbhanga Latest News : अब चेहरा बताएगा हाजिरी, छात्रों की उपस्थिति होगी आनलाइन दर्ज

संवाद सहयोगी, केवटी (दरभंगा)। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता और उपस्थिति में पारदर्शिता लाने के लिए शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विभागीय निर्देश के तहत पहली से 12 वीं कक्षा तक के सभी छात्रों की उपस्थिति अब आनलाइन मोड में दर्ज की जाएगी। इसको लेकर प्रखंड की विभिन्न विद्यालयों में फेस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया तेजी से चल रही है।

स्कूलों में नामांकित छात्र-छात्राओं का चेहरा स्कैन कर उन्हें आनलाइन उपस्थिति एप से जोड़ा जा रहा है। हर दिन स्कूल पहुंचने पर छात्रों को अपने चेहरे की पहचान करानी होगी, जिसके बाद उपस्थिति सीधे विभागीय सर्वर पर अपलोड हो जाएगी। बताया जाता है कि यह प्रक्रिया जनवरी 2026 के पहले सप्ताह से प्रखंड में शुरू होगी।

शिक्षकों का सहयोग और तकनीकी टीम सक्रिय प्रधानाध्यापकों व प्रधान शिक्षकों के निर्देशन में स्कूलों में शिक्षकों और तकनीकी सहयोगियों की टीम छात्रों का फेस डेटा संग्रह कर रही है। प्रखंड की कई स्कूलों में नामांकित सैकड़ों छात्रों का पंजीकरण पूरा कर लिया गया है, जबकि शेष छात्रों का कार्य अगले कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा। शिक्षकों का मानना है कि यह पहल उपस्थिति में बढ़ोतरी करने के साथ-साथ छात्रों को नियमित विद्यालय आने के लिए प्रेरित करेगी।