Darbhanga news : समाज कल्याण मंत्री बने मदन सहनी ने दिया बड़ा भरोसा, जनहित पहली प्राथमिकता
दरभंगा के समाज कल्याण मंत्री बने मदन सहनी ने जनता को भरोसा दिलाया कि जनहित उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने गरीब और वंचित लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और दरभंगा के विकास कार्यों को गति देने का वादा किया। उन्होंने अधिकारियों को भी तत्परता से काम करने के निर्देश दिए।
जागरण संवाददाता, दरभंगा। बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होने के बाद तीसरी बार समाज कल्याण मंत्री बनाए गए मदन सहनी ने कहा है कि विभाग की सभी योजनाओं का लाभ आम जनों तक पहुंचाना प्राथमिकता होगी।
समाज कल्याण विभाग की योजनाओं में वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं शामिल हैं।
ये योजनाएं आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों, जैसे वरिष्ठ नागरिक, विधवाएं, जरूरतमंद परिवार और अनुसूचित जाति,जनजाति के लोगों के कल्याण के लिए बनाई गई हैं। इसका क्रियान्वयन सुचारू ढंग से कराया जाएगा। मंत्री सहनी ने बताया कि राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु पर आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है।
इसी प्रकार से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत निर्धन परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता के लिए सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है। उनके विभाग की ओर से कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत अंतिम संस्कार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा बाल विवाह निषेध योजना के तहत बाल विवाह को रोकने के लिए कदम उठाए गए है।
बेघर परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराती है, जिसमें निराश्रित विधवाएं भी शामिल हैं। अत्याचार और उत्पीड़न के पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना क़े तहत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मार्गदर्शन और आनलाइन कोचिंग प्रदान करती है। अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना क़े तहत अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रोत्साहन देती है। इन सभी योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारकर सही लोगों को लाभान्वित किया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।