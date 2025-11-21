Darbhanga news : समाज कल्याण मंत्री बने मदन सहनी ने दिया बड़ा भरोसा, जनहित पहली प्राथमिकता

जागरण संवाददाता, दरभंगा। बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित होने के बाद तीसरी बार समाज कल्याण मंत्री बनाए गए मदन सहनी ने कहा है कि विभाग की सभी योजनाओं का लाभ आम जनों तक पहुंचाना प्राथमिकता होगी। समाज कल्याण विभाग की योजनाओं में वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं शामिल हैं। ये योजनाएं आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों, जैसे वरिष्ठ नागरिक, विधवाएं, जरूरतमंद परिवार और अनुसूचित जाति,जनजाति के लोगों के कल्याण के लिए बनाई गई हैं। इसका क्रियान्वयन सुचारू ढंग से कराया जाएगा। मंत्री सहनी ने बताया कि राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के तहत परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु पर आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है।

इसी प्रकार से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत निर्धन परिवारों की बेटियों के विवाह में सहायता के लिए सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है। उनके विभाग की ओर से कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के तहत अंतिम संस्कार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा बाल विवाह निषेध योजना के तहत बाल विवाह को रोकने के लिए कदम उठाए गए है।