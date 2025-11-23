Darbhanga news: मंत्री बनने के बाद पहली बार जनता के बीच पहुंचे मदन सहनी, कहा-हर चिंता अब मेरी जिम्मेदारी

जागरण संवाददाता, दरभंगा। समाज कल्याण मंत्री बनने के बाद पहली बार रविवार को पहुंचे मदन सहनी कार्यकर्ताओं ने जगह-जगह भव्य अभिनंदन किया। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा है कि सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचाना प्रथम प्राथमिकता रहेगी।

पार्टी ने मुझ पर भरोसा करके चौथी बार मंत्री का दायित्व दिया है। अपने विधानसभा क्षेत्र जिले के साथ पूरे बिहार के लोगों की चिंता करूंगा। यह सम्मान केवल मेरा नहीं, जदयू के हर कार्यकर्ता का है, जिन्होंने कड़ी मेहनत से पार्टी को मजबूत किया है। हमारी सरकार प्रदेश के विकास के लिए संकल्पित है।

बहादुरपुर विधानसभा के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उनके स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं ने दरभंगा के विभिन्न प्रमुख चौक-चौराहों पर भव्य तैयारियां की थीं। जैसे ही नेता सिमरी में पहुंचे, समर्थकों ने उन्हें फूल-मालाओं से लाद दिया। कार्यकर्ताओं ने सिमरी चौक, टेउयां चौक, शिव दासपुर चौक, रजवान चौक (डीहरामपुर), पंचोभ चौक, हरी चंदा चौक, केलवा गाछी चौक, तारालाही चौक, ओझौल, एकमी चौक, सैदनगर, हजमा चौराहा, टावर चौक तथा परिसदन गर्मजोशीपूर्ण से स्वागत एवं अभिनंदन किया।

सांसद डा. गोपालजी ठाकुर, डा. अशोक यादव ने भी मंत्री को बधाई दी। इधर मंत्री मदन सहनी का एकमी चौक पर भाजपा जिला अध्यक्ष प्रों आदित्य नारायण मन्ना के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा, नारों एवं उत्साहपूर्ण माहौल में मंत्री का स्वागत एवं अभिनंदन किया।

मौके पर जिला उपाध्यक्ष राजेश रंजन, अभयानंद झा, जिला मंत्री राहुल पासवान, मीरा मेहता, जिला मीडिया प्रभारी मुकुंद चौधरी, सोशल मीडिया संयोजक भद्राकांत चौधरी गुलशन, बालेन्दु झा, जिला प्रवक्ता प्रेम कुमार मिश्र रिंकू, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष सपना भारती समेत हजारों कार्यकर्ता व समर्थक मौजूद थे।

पात्र लोगों तक समय पर पहुंचेंगी सरकार की योजनाएं सिंहवाड़ा : समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी का पटना से गृह जिला दरभंगा आगमन पर समर्थकों ने पाग चादर व पुष्प भेंटकर स्वागत किया। एनडीए समर्थकों ने जगह-जगह आतिशबाजी व ढोल नगाड़ा की गूंज के बीच मोदी-नीतीश की जय-जयकार के साथ बाइक जुलूस से आगवानी की।