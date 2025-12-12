Language
    उधार के भवन में चल रहा सदर पीएचसी, बुनियादी सुविधाओं की घोर कमी

    By Mrityunjay Bhardwaj Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 05:40 PM (IST)

    Bihar Latest News : दरभंगा के सदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) का अपना भवन नहीं होने से उधार के भवन में मरीजों का इलाज चल रहा है, जिससे मरीजों औ ...और पढ़ें

    इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    संवाद सहयोगी,  दरभंगा । प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सदर अब तक अपना भवन नसीब नहीं हुआ है। उधार के भवन में मरीजों का इलाज चल रहा है। इससे मरीजों और चिकित्सक को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

    शौचालय के साथ-साथ पीने के लिए पानी की भी किल्लत है। खासकर महिला मरीज और चिकित्सक व नर्स के लिए आस-पास में कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। साफ-सफाई की व्यवस्था चरमराई हुई है।

    23 पंचायतों के इस अस्पताल में चिकित्सक के कई पद रिक्त है। बुनियादी सुविधा की घोर कमी को देखते हुए इस अस्पताल को अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, रानीपुर में शिफ्ट करने की योजना थी । लेकिन, स्थानीय लोगो के विरोध के कारण समस्या यथावत रह गई।

    वर्तमान में यहां चार एमबीबीएस चिकित्सक और दस बीएसी नर्सिंग स्टाफ है। दो दर्जन से अधिक एएनएम नर्स पदस्थापित है। दो एम्बुलेंस है। बावजूद, महिलाओं का बंध्याकरण से लेकर बाल जननी, टीकाकरण ऐसे कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम के क्रियान्वयन में समस्या का सामना करना पड़ता है।

    स्वास्थ्य चिकित्सा प्रभारी डा. उमाशंकर प्रसाद ने बताया कि भवन नहीं रहने के कारण काफी परेशानी होती है। अस्पताल में आला, गुलको मीटर, डायबिटीज स्टीक आदि उपकरण का अभाव है। सीसी कैमरा तक नहीं लगाया गया है। सिविल सर्जन अरुण कुमार ने बताया कि भवन के लिए स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखा गया है।