उधार के भवन में चल रहा सदर पीएचसी, बुनियादी सुविधाओं की घोर कमी

संवाद सहयोगी, दरभंगा । प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सदर अब तक अपना भवन नसीब नहीं हुआ है। उधार के भवन में मरीजों का इलाज चल रहा है। इससे मरीजों और चिकित्सक को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

शौचालय के साथ-साथ पीने के लिए पानी की भी किल्लत है। खासकर महिला मरीज और चिकित्सक व नर्स के लिए आस-पास में कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। साफ-सफाई की व्यवस्था चरमराई हुई है।

23 पंचायतों के इस अस्पताल में चिकित्सक के कई पद रिक्त है। बुनियादी सुविधा की घोर कमी को देखते हुए इस अस्पताल को अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, रानीपुर में शिफ्ट करने की योजना थी । लेकिन, स्थानीय लोगो के विरोध के कारण समस्या यथावत रह गई।