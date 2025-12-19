Language
    Darbhanga : साड़ी के फंदे में उलझी जिंदगी, ससुराल की साजिश उजागर, पति-ससुर गिरफ्तार

    By Sadare Alam Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 08:05 PM (IST)

    Bihar crime News : दरभंगा के सिंहवाड़ा में दहेज के लिए एक विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है। रानी कुमारी नामक महिला की साड़ी से गला घोंटकर हत्या ...और पढ़ें

    इसमें प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    संवाद सहयोगी, सिंहवाड़ा (दरभंगा)।  घर की चौखट के भीतर एक खामोश साजिश रची गई और साड़ी जो उसकी पहचान और सादगी की निशानी थी उसी को मौत का फंदा बना दिया गया। शुरुआती तौर पर आत्महत्या बताई गई इस घटना ने तब खौफनाक मोड़ लिया। जब जांच में ससुराल की साजिश की परतें खुलती चली गईं।

    हालात और सबूतों ने कहानी को उलट दिया, जिसके बाद पुलिस ने पति और ससुर को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल यह है कि आखिर घर के भीतर क्या हुआ था, जिसने एक महिला की जिंदगी को साड़ी के फंदे में उलझा दिया?

    दहेज के लिए विवाहिता की गले में फंदा डालकर हत्या

    सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के मनिकौली स्थित मईन टोला में शुक्रवार को दहेज के लिए विवाहिता की गले में फंदा डालकर हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने रानी कुमारी (24) के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

    वहीं मौके से रानी के पति पति लालबाबू यादव और ससुर अर्जुन यादव को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि पारिवारिक विवाद में रानी साड़ी का फंदा लगाकर पंखा से लटकर आत्महत्या की है। हालांकि, पुलिस उन देनों के दलील को मानने से इन्कार कर दी।

    मुजफ्फरपुर की रहने वाली थी विवाहिता

    रानी की मां मुजफ्फरपुर जिले के पीयर थाना क्षेत्र के मोहनपुर निवासी शांति देवी ने दहेज हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। कहा है उनकी पुत्री को दो पुत्र सिद्धार्थ कुमार (3) और प्रियांशु (2) होने के बाद भी ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे।

    इस कारण से वह विगत एक वर्ष तक अपने मायके रही। चार दिसंबर को वह ससुराल आई थी। जहां उसकी हत्या कर दी गई। थानाध्यक्ष बसंत कुमार ने बताया कि दोनों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।

