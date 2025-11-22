देह व्यापार का अड्डा बने दरभंगा के होटल और रेस्ट हाउस, घंटों के हिसाब से मिलते हैं कमरे

संवाद सहयोगी,दरभंगा। मब्बी थाना क्षेत्र के कई होटलों और रेस्ट हाउस में देह व्यापार के धंधेबाज सक्रिय हैं। यहां पहुंचने वाले युगल को घंटे-दो घंटे के लिए कमरे उपलब्ध हैं तो बिचौलियों की मदद से किशोरियों को धंधे में धकेला जा रहा है।

ग्राहकों की इच्छा के अनुसार चारपहिया वाहनों से मंगाकर रेस्ट हाउस और होटलों में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। धंधे में शामिल दर्जनों बिचौलिये विभिन्न चौक चौराहे के चाय-पान की दुकानों पर ग्राहकों की तलाश में अड्डा जमाए रहते हैं। अपने मोबाइल में फोटो सहित सेवा शुल्क पहले से लिखे रहते हैं।

फोटो दिखाकर चयन ग्राहकों को फोटो दिखाकर चयन कराते हैं। इसके बाद ग्राहकों को शुल्क के हिसाब से सुविधा उपलब्ध कराते हैं। युवती एवं किशोरी को जिस जगह से गाड़ी में बैठाकर ले जाया जाता है, वापसी में उसी स्थान पर ड्राप किया जाता है।

होटल एवं रेस्ट हाउस के संचालक प्रति घंटे के लिए एक से आठ हजार रुपये तक में जगह उपलब्ध कराते हैं। ऐसे गतिविधियों में शामिल दर्जनों युवा इन रेस्ट हाउस और होटल के बाहर तैनात होकर हर गतिविधि पर नजर रखते हैं।

दूसरे रास्ते से भागते हैं युगल बाहर में कोई संदिग्ध बात लगने पर अंदर अलर्ट कर दिया जाता है। फिर युगल को दूसरे रास्ते होकर बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरह की हरकत देखकर रेस्ट हाउस और होटलों के बाहर आसपास के प्रतिष्ठान संचालकों के अलावा फोरलेन से गुजरने वाले राहगीरों भी हैरान रहते हैं।

जब इसकी जानकारी मब्बी पुलिस को दी जाती है। इसकी भनक रेस्ट हाउस और होटल संचालक को पहले लग जाती है। इसके बाद वहां तेजी से खाली कर सबकुछ को सामान्य कर दिया जाता है। मब्बी, बेलौना ,दिल्ली मोड़ से लेकर बाजार समिति चौक के आसपास के कई रेस्ट हाउस और होटलों में यह धंधा तेजी से फल फूल रहा है। छापेमारी के दौरान दर्जनों किशोरियां हुई थी फरार पांच महीने पूर्व पुलिस ने बेलौना स्थित एक रेस्ट हाउस में छापेमारी की थी। पुलिस वहां से खाली हाथ लौटी, लेकिन पुलिस के लौटने के बाद दर्जनभर किशोर और किशोरियां बाहर निकले। लेकिन पुलिस की गिरफ्त में एक भी नहीं आ सके थे।

बताते हैं कि होटल एवं रेस्ट हाउस में किसी को कमरा देने से पहले उसकी पहचान को पुष्ट करना है, लेकिन ऐसे धंधे में संलिप्त संचालक बिना आइडी लिए ही कमरे उपलब्ध करा देते हैं। बदले में मनमानी रकम की वसूली करते हैं।