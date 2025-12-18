Darbhanga Latest news : सिंहवाड़ा में परीक्षा स्थगित करने के मामले में एचएम से स्पष्टीकरण

संवाद सहयोगी, सिंहवाड़ा (दरभंगा) । प्लस टू माध्यमिक उच्च विद्यालय में 11वीं की त्रैमासिक परीक्षा आरोप-प्रत्यारोप व दो एचएम के विवाद के कारण मंगलवार को स्थगित कर दी गई। इस मामले में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विनोद कुमार ने मध्य विद्यालय बिरदीपुर के प्रधानाध्यापक मोहम्मद सलाउद्दीन से 24 घंटे में स्पष्टीकरण का प्रतिवेदन तलब किया है। कहा है कि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना के आदेश के आलोक में सभी प्रारंभिक विद्यालय में पहली से आठवीं कक्षा एवं 11वीं तक के छात्र-छात्राओं की द्वितीय त्रैमासिक मूल्यांकन परीक्षा 15 से 22 दिसंबर तक निर्धारित की गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इधर, प्लस टू उच्च माध्यमिक विद्यालय अरई-विरदीपुर के प्रभारी प्रधानाध्यापक देवेश कुमार द्वारा डीईओ को आवेदन दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश के आलोक में मध्य विद्यालय बिरदीपुर एवं प्लस टू उच्च माध्यमिक विद्यालय बिरदीपुर दो पालियों में संचालित किया जा रहा है।

बीईओ ने कहा, 16 दिसंबर को किस परिस्थिति 11वीं की परीक्षा स्थगित करनी पड़ी। जबकि परीक्षा का संचालन दोनों ही पालियों में किया जाना है। मध्य विद्यालय के एचएम सलाउद्दीन द्वारा अपने पालियों में परीक्षा नहीं सम्पन्न कराना तथा निर्धारित समयावधि में प्लस टू विद्यालय अरई-विरदीपुर को भवन एवं परिसर नहीं उपलब्ध कराने के कारण 11वीं के छात्र-छात्राओं को परीक्षा से वंचित रहना पड़ा है।

यह बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करना है। इस कार्य से विभाग व विद्यालय की छवि धूमिल हुई है। वंचित छात्र-छात्राओं एवं अभिभावकों का काफी आक्रोश झेलना पड़ा है। उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना, अनुशासनहीनता एवं एचएम की मनमानी को परिलक्षित करता है। क्यों नहीं आपके उक्त कृत्य को लेकर उच्चाधिकारी को निलंबन के लिए अनुशंसा की जाए।