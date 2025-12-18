Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Darbhanga Latest news : सिंहवाड़ा में परीक्षा स्थगित करने के मामले में एचएम से स्पष्टीकरण

    By Sadare Alam Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 04:41 PM (IST)

    दरभंगा के सिंहवाड़ा में प्लस टू माध्यमिक उच्च विद्यालय में 11वीं की त्रैमासिक परीक्षा दो एचएम के विवाद के कारण स्थगित कर दी गई। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ...और पढ़ें

    Hero Image

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है।

    संवाद सहयोगी, सिंहवाड़ा (दरभंगा) । प्लस टू माध्यमिक उच्च विद्यालय में 11वीं की त्रैमासिक परीक्षा आरोप-प्रत्यारोप व दो एचएम के विवाद के कारण मंगलवार को स्थगित कर दी गई।

    इस मामले में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विनोद कुमार ने मध्य विद्यालय बिरदीपुर के प्रधानाध्यापक मोहम्मद सलाउद्दीन से 24 घंटे में स्पष्टीकरण का प्रतिवेदन तलब किया है। कहा है कि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना के आदेश के आलोक में सभी प्रारंभिक विद्यालय में पहली से आठवीं कक्षा एवं 11वीं तक के छात्र-छात्राओं की द्वितीय त्रैमासिक मूल्यांकन परीक्षा 15 से 22 दिसंबर तक निर्धारित की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इधर, प्लस टू उच्च माध्यमिक विद्यालय अरई-विरदीपुर के प्रभारी प्रधानाध्यापक देवेश कुमार द्वारा डीईओ को आवेदन दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश के आलोक में मध्य विद्यालय बिरदीपुर एवं प्लस टू उच्च माध्यमिक विद्यालय बिरदीपुर दो पालियों में संचालित किया जा रहा है।

    बीईओ ने कहा, 16 दिसंबर को किस परिस्थिति 11वीं की परीक्षा स्थगित करनी पड़ी। जबकि परीक्षा का संचालन दोनों ही पालियों में किया जाना है। मध्य विद्यालय के एचएम सलाउद्दीन द्वारा अपने पालियों में परीक्षा नहीं सम्पन्न कराना तथा निर्धारित समयावधि में प्लस टू विद्यालय अरई-विरदीपुर को भवन एवं परिसर नहीं उपलब्ध कराने के कारण 11वीं के छात्र-छात्राओं को परीक्षा से वंचित रहना पड़ा है।

    यह बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करना है। इस कार्य से विभाग व विद्यालय की छवि धूमिल हुई है। वंचित छात्र-छात्राओं एवं अभिभावकों का काफी आक्रोश झेलना पड़ा है। उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना, अनुशासनहीनता एवं एचएम की मनमानी को परिलक्षित करता है। क्यों नहीं आपके उक्त कृत्य को लेकर उच्चाधिकारी को निलंबन के लिए अनुशंसा की जाए।

    अपना स्पष्टीकरण 24 घंटे के अंदर स्पष्ट साक्ष्य के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने अथवा संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई हेतु उच्चाधिकारी को प्रतिवेदित कर दिया जाएगा।