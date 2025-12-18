दरभंगा में चिकित्सा अधिकारी ने स्वास्थ्य केंद्रों का किया औचक निरीक्षण; डॉक्टर-एएनएम अनुपस्थिति, हेल्थ सेंटर भी बंद मिला

संवाद सहयोगी, सिंहवाड़ा। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. प्रेमचंद्र प्रसाद ने बुधवार को माधोपुर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का औचक निरीक्षण किया। सेंटर को बंद पाया। बनौली हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से एएनएम पूजा भारती एवं पूजा कुमारी अनुपस्थित पाई गई।

बस्तवाड़ा स्वास्थ्य उप केंद्र में निरीक्षण टीम के आने के बाद एएनएम पहुंची। सिमरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर सभी एएनएम एवं कर्मी मौजूद थे। जानकारी के अनुसार, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रेमचंद व हेल्थ मैनेजर शहरेयार फारूकी ने माधोपुर, बनौली, बस्तवाडा एवं सिमरी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निरीक्षण किया। माधोपुर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में ताला लगा देखा।

वहां पदस्थापित चिकित्सक डॉ. शंभू पंडित एवं एएनएम अभिलाषा कुमारी अनुपस्थित पाई गई। जबकि सीएचओ अभिषेक मेहरा पोलियो अभियान में सुपरवाइजर होने के कारण फील्ड वर्क में लगे थे। जांच की टीम बनौली हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के सीएचओ दिनेश महावर पोलियो अभियान में कार्य के लिए गए थे।