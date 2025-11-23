'कानून का डर' दिखाकर दरभंगा में दर्जनों से ठगी, एक साल बाद भी पुलिस के हाथ खाली

राहुल कुमार गुप्ता, दरभंगा। जिले में साइबर फ्रॉड के अलावा अब लोगों को कानून का डर दिखाकर बदमाश सामने से ठग रहे हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे कि हमें कौन ठग रहा है। लोग जब तक समझ पाते हैं, तब तक स्वर्णाभूषण लेकर बदमाश चंपत हो जाते हैं।

शहरी क्षेत्र में एक वर्ष में ऐसी दर्जनभर घटनाएं हुई हैं। सभी घटनाओं में बदमाशों ने आभूषण की ठगी की है। ऐसा करने वाले बदमाश खुद को सरकारी पदाधिकारी और पुलिस अधिकारी बिना किसी हथियार के लोगों को ठग ले रहे हैं।

15 लाख तक के आभूषण की ठगी पिछले एक वर्ष में सदर अनुमंडल क्षेत्र के लहेरियासराय, कोतवाली, नगर, बेंता एवं विश्वविद्यालय थाने में एक दर्जन प्राथमिकी दर्ज हुई है जिसमें 15 लाख तक के आभूषण की ठगी हुई है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने के बाद अब तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है।

पुलिस को सभी घटनाओं में सीसी कैमरे फुटेज भी मिले हैं। सभी फुटेज में एक ही तरह के दो से चार व्यक्ति दिख रहे हैं सभी आरोपित सिर्फ अलग- अलग पहनावे का इस्तेमाल करते हैं। इन मामलों में पुलिस के हाथ खाली हैं। इससे पीड़ितों में आक्रोश है।

10 मिनट में ही अपने शिकार को झांसे में पीड़ित जब भी थाने जाते हैं तो पुलिस की ओर से कहा जाता है कि अभी अनुसंधान चल रहा है। इधर गिरोह के बदमाश इतने सक्रिय हैं कि लगातार अलग-अलग क्षेत्रों में घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बदमाश ठगी की घटना को अंजाम देते समय बाइक से आते हैं और हाथ की सफाई दिखाकर बाइक से ही फरार हो जाते हैं।

बदमाश पहले शिकार की रेकी करते हैं। वैसे वृद्ध, महिला या अधेड़ लोग उनके लक्ष्य होते हैं जिनके गले में सोने की चेन, मंगलसूत्र, ढोलना, जीतिया, हाथ में सोने का कंगन ,कान बाली ,झूमका ,अंगूठी रहती है। बदमाश महज पांच से 10 मिनट में ही अपने शिकार को झांसे में ले लेते हैं।

उनके आभूषण को उतरवाकर बैग या पर्स में रखने की सलाह देते हैं। इस दौरान बातों में उलझाकर आभूषण की बदली कर देते हैं। पढ़े लिखे लोग भी बदमाशों के शब्दजाल में आकर अपने धन,आभूषण सौंप देते हैं। ये हुए बदमाशों के ठगी के शिकार लहेरियासराय थाना क्षेत्र के बेलवागंज निवासी सावित्री देवी सब्जी खरीदने जा रही थी। बाइक सवार दो बदमाशों ने आगे पुलिस की चेकिंग होने का झांसा देकर तीन लाख के आभूषण की ठगी कर ली थी।

कोतवाली थाना क्षेत्र के दिग्घी रोड में मॉर्निंग वॉक करने जा रही महिला से डेढ़ लाख के मंगल सूत्र की ठगी कर ली गई। बहादुरपुर थाना क्षेत्र के 22 नंबर गुमटी के पास एक बाइक सवार अधेड़ व्यक्ति से पुलिस की चेकिंग के नाम पर सोने की चेन की ठगी कर ली गई।