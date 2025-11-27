Darbhanga News : अनुदानित बीज नहीं, किसान पूछ रहे सवाल... आखिर कब मिलेगा बीज?
Darbhanga latest News :अनुदानित गेहूं बीज की कमी से किसान परेशान हैं। बीज के लिए भारी भीड़ और आपूर्ति में कमी के कारण किसानों को बिना बीज के लौटना पड़ रहा है। कई किसानों को योजना बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा। किसानों ने कृषि कार्यालय पर प्रदर्शन किया। किसानों को महंगे दामों पर बीज खरीदने पड़ रहे हैं, जिससे लागत बढ़ने की चिंता है। कृषि विभाग का कहना है कि बीज की आपूर्ति होते ही वितरण शुरू कर दिया जाएगा।
जागरण संवाददाता, दरभंगा। अनुदानित दर पर गेहूं के बीज न मिल पाने के कारण किसानों में आक्रोश है। यह समस्या बीज को लेकर किसानों की भारी भीड़ और बीज की कमी के कारण देखने को मिल रही है। जिससे किसानों को बिना बीज लिए लौटना पड़ रहा है।
कुछ किसानों को बीज के लिए आवेदन बदलना पड़ा क्योंकि जिस योजना के लिए आवेदन किया था। वह बीज खत्म हो गया है। जबकि दूसरी योजना के तहत बीज वितरित किए जाने की बात कही जा रही है। अनुदानित गेहूं के बीज न मिलने से नाराज किसानों ने कृषि कार्यालय पर प्रदर्शन भी किया और अधिकारियों का विभिन्न प्रखंडों में घेराव भी कर रहे हैं।
बुधवार को बहादुरपुर प्रखंड स्थित इ-किसान भवन पर बीज के लिए किसानों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और कुछ किसानों को बीज नहीं मिल पाया। इस कारण किसानों ने जमकर हंगामा किया। बताया गया कि जो किसान पहले किसी खास योजना (आरकेवीवाइ योजना) के तहत आवेदन कर चुके थे, उन्हें बीज खत्म होने के कारण अपने आवेदन बदलने पड़े। जिसके कारण किसानों ने हंगामा किया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए कृषि समन्वयकों ने जिन किसानों ने गेहूं की बीज के लिए आवेदन किया था। उनके आवेदन को दूसरी योजना आरकेवीवाइ एडिशनल में शामिल किया। गुरुवार से किसानों को बीज वितरण किया गया।
कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि कुल आवंटन में से कुछ बीज पहुंच गया है और वितरण किया जा रहा है, और दूसरी योजना (आरकेवीवाइ एडिशनल) के तहत भी बीज उपलब्ध कराया जा रहा है।
किसान संतोष यादव, गौतम सिंह, मुकेश कुमार, संजीव झा, गंगा साहू, जीतेन्द्र सिंह आदि ने बताया कि मोथा चक्रपात के कारण खेतों में बारिश का पानी जमा होने से गेहूं की खेती में विलंब हो रही है। दूसरी ओर अनुदानित दर पर बीज नहीं मिलने से किसानों को कंपनी की ऊंची दर पर बीज बाजार से खरीदनी पड़ रही है। जिसके कारण किसानों को लागत बढ़ जाएगी।
गेहूं बुआई करने का उत्तम समय 15 नवंबर से 15 दिसंबर को माना जाता है। इन किसानों ने बताया कि अनुदानित दर पर गेहूं की बीज 1000 से 1200 रुपये तक मिल जाता है। कंपनी का बीज 1400 से 2000 हजार रुपये तक मिल रहा है।
आत्मा की बीएओ ने बताया कि डिमांड के अनुसार बीज की आपूर्ति नहीं किया जा रहा है। बीज की आपूर्ति होते ही किसानों के बीच वितरण शुरू कर दिया जाता है। उन्होंने बताया कि निर्धारित लक्ष्य 1647.40 क्विंटल के विरुद्ध 11514 क्विंटल गेंहू का बीज उपलब्ध कराया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।