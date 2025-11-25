Darbhanga news : मरीजों की सेहत से खिलवाड़? स्वास्थ्य केंद्र की छत पर आखिर क्यों पड़ी मिली एक्सपायरी दवाएं

संवाद सहयोगी, घनश्यामपुर (दरभंगा) । दरभंगा जिले के घनश्यामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की छत पर और पीछे के हिस्से में भारी मात्रा में एक्सपायरी दवा पड़ी मिली है। कुछ दवाएं तो जुलाई महीने में एक्सपायर हुई थी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दवाएं मरीजों तक पहुंचाने के बजाय... स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल कर्मियों ने लाखों रुपये की सरकारी दवाएं मरीजों तक पहुंचाने के बजाय छिपाकर छत पर फेंक देते हैं, ताकि किसी की नजर न पड़े। जब एक दो व्यक्ति की नजर बड़ी मात्रा में पड़ी दवाओं पर गई, तब यह मामला उजागर हुआ। इसके बाद इलाके में लोगों में चर्चा का विषय बन गया।

नर्सें अक्सर मरीजों से कहती दवा उपलब्ध नहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल में डाक्टर और नर्सें अक्सर मरीजों से कहती हैं कि दवा उपलब्ध नहीं है, बाहर से खरीदकर लाएं, जबकि सरकारी सप्लाई की दवाएं पर्दे के पीछे बर्बाद कर दी जा रही हैं। अब जब एक्सपायर हो गईं तो खुले में फेंककर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया गया है।

आम लोगों का कहना है कि जब अस्पताल में दवाएं उपलब्ध थीं तो उन्हें मरीजों को क्यों नहीं दिया गया। लाखों की दवाएं बर्बाद होना सीधा सरकारी धन की बर्बादी और जनता के अधिकारों का हनन है। अस्पताल प्रभारी डा. वंदना कुमारी ने कहा कि एक्सपायरी दवा को खुले में फेंकना गलत है। स्टोर कीपर रजनीश कुमार 15 मई से बगैर सूचना के अनुपस्थित हैं। इसी कारण इन दवाओं का डिस्पोजल नहीं हो सका। इसकी सूचना जिला को भी दी गई थी।