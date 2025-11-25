Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Darbhanga news : मरीजों की सेहत से खिलवाड़? स्वास्थ्य केंद्र की छत पर आखिर क्यों पड़ी मिली एक्सपायरी दवाएं

    By Rahul Kumar Gupta Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 10:37 PM (IST)

    दरभंगा में स्वास्थ्य केंद्र की छत पर एक्सपायरी दवाएं मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं और जांच की मांग की है। इस घटना से मरीजों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के छत पर एक्सपायरी दवाएं। जागरण

    संवाद सहयोगी, घनश्यामपुर (दरभंगा) । दरभंगा जिले के घनश्यामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की छत पर और पीछे के हिस्से में भारी मात्रा में एक्सपायरी दवा पड़ी मिली है। कुछ दवाएं तो जुलाई महीने में एक्सपायर हुई थी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दवाएं मरीजों तक पहुंचाने के बजाय...

    स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल कर्मियों ने लाखों रुपये की सरकारी दवाएं मरीजों तक पहुंचाने के बजाय छिपाकर छत पर फेंक देते हैं, ताकि किसी की नजर न पड़े। जब एक दो व्यक्ति की नजर बड़ी मात्रा में पड़ी दवाओं पर गई, तब यह मामला उजागर हुआ। इसके बाद इलाके में लोगों में चर्चा का विषय बन गया।

     नर्सें अक्सर मरीजों से कहती दवा उपलब्ध नहीं 

    स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल में डाक्टर और नर्सें अक्सर मरीजों से कहती हैं कि दवा उपलब्ध नहीं है, बाहर से खरीदकर लाएं, जबकि सरकारी सप्लाई की दवाएं पर्दे के पीछे बर्बाद कर दी जा रही हैं। अब जब एक्सपायर हो गईं तो खुले में फेंककर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया गया है।

    आम लोगों का कहना है कि जब अस्पताल में दवाएं उपलब्ध थीं तो उन्हें मरीजों को क्यों नहीं दिया गया। लाखों की दवाएं बर्बाद होना सीधा सरकारी धन की बर्बादी और जनता के अधिकारों का हनन है। अस्पताल प्रभारी डा. वंदना कुमारी ने कहा कि एक्सपायरी दवा को खुले में फेंकना गलत है। स्टोर कीपर रजनीश कुमार 15 मई से बगैर सूचना के अनुपस्थित हैं। इसी कारण इन दवाओं का डिस्पोजल नहीं हो सका। इसकी सूचना जिला को भी दी गई थी।

    एक्सपायरी दवा को रजिस्टर में अंकित किया गया है। वहीं अस्पताल प्रबंधक विनोद कुमार ने कहा कि एक्सपायर दवाओं को अलग कर रखा गया था। इन्हें उचित प्रक्रिया के तहत निष्पादित करने के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा और उसके बाद इस पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।