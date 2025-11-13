Darbhanga Election Result 2025: दरभंगा की 10 सीटों पर रोमांचक मुकाबला, दांव पर दिग्गजों की प्रतिष्ठा

जागरण संवाददाता, दरभंगा। जिले में 10 विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों की आखिरकार घड़ी में प्रत्याशियों के बीच काफी बैचैनी देखी गई। शुक्रवार की सुबह आठ बजे से मतगणना स्थल कृषि उत्पादन बाजार समिति शिवधारा परिसर में मतगणना शुरू होगी।

दोपहर तक यह स्पष्ट हो जाएगा कि किसके सिर पर विधायक बनने का ताज सजेगा और किसकी नाव बीच मंझधार में रह जाएगी। जिले के 10 विधानसभा क्षेत्र में छह नवंबर को मतदान हुआ था। इन क्षेत्रों के कुल 123 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद है, जिसका फैसला शुक्रवार को खुलने वाला है।

मतगणना के लिए प्रशासन ने सख्त सुरक्षा इंतजाम किए हैं। परिसर को तीन सुरक्षा घेरे में बांटा गया है, जिसमें केंद्रीय बल और बिहार पुलिस दोनों की तैनाती की गई है। मतगणना 17 चरणों में होगी। हर विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम की गिनती के लिए 14-14 टेबल, जबकि पोस्टल बैलेट के लिए अलग से तीन-तीन टेबल लगाई गई है।

सुबह नौ बजे तक पहले रुझान आने की संभावना है। इस चुनाव परिणाम से केवल प्रत्याशियों की जीत-हार ही नहीं, बल्कि कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा और निष्ठा भी दांव पर लगी है। यह परिणाम उन राजनीतिक समीकरणों को भी उजागर करेगा जो परदे के पीछे से बुने गए थे।

विशेषज्ञों का मानना है कि आज का परिणाम भितरघात करने वालों और सच्ची निष्ठा निभाने वालों दोनों की परीक्षा है। यह नतीजे न केवल प्रत्याशियों की राजनीतिक जमीन तय करेंगे, बल्कि मंत्री संजय सरावगी, मदन सहनी, जीवेश कुमार जैसे दिग्गजों के प्रभाव का पैमाना भी बनेंगे।