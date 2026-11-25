संवाद सहयोगी, दरभंगा। केवटी थाना क्षेत्र के मरने हरपुर मिल्की गांव में मंगलवार को एक विवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृत पिंटू यादव की पत्नी रिंकू देवी (35) है, जो क्यामचक वार्ड नंबर 12 निवासी रामनारायण यादव की पुत्री थी।

पति सीआरपीएफ जवान है। सूचना पर देर रात पहुंचे मृत के मायके पक्ष के स्वजन ने ससुरालियों पर पीट-पीटकर हत्या का आरोप लगाया। जिसके बाद पुलिस ने पति और ससुर को हिरासत में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया।

बुधवार को पोस्टमार्टम के दौरान मृत के भाई मन्नु यादव ने आरोप लगाया कि मंगलवार दिन में मारपीट और गला दबाकर हत्या करने के बाद शव को विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र स्थित बेला दुर्गा मंदिर के निकट एक होम्योपैथी क्लिनिक में भर्ती कराया। इसके बाद हम लोगों को घटना की जानकारी मिली।

उन्होंने बताया कि मृत रिंकू देवी के शरीर पर जगह-जगह चोट के निशान हैं। गले पर दबाव का काला निशान है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में विवाह के बाद से ही सीआरपीएफ जवान पति दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा था, जबकि शादी के समय 25 लाख से अधिक का दहेज दिए थे।