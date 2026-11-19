संवाद सहयोगी, दरभंगा। दहेज के लिए एक विवाहिता की हत्या कर दी गई। घटना बुधवार की सुबह करीब सात बजे मनीगाछी थाना क्षेत्र के राजे लीलाबाबू टोल की है। मृतका राम अवतार यादव की पत्नी गुंजा देवी (22) है।

मायके वालों ने पति और ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और गले में गमछा लगाकर हत्या करने का आरोप लगाया है।

घटना के संबंध में मृतका के नाना रामविलास यादव ने बताया कि मधुबनी जिले के बिस्फी थाना क्षेत्र के सिंघासो निवासी अवधेश यादव की पुत्री गुंजा की शादी करीब ढाई वर्ष पहले राम अवतार यादव से हुई थी।

शादी के कुछ समय बाद से ही पति की ओर से बाइक और रुपये की मांग की जाने लगी। मांग पूरी नहीं होने पर गुंजा को लगातार प्रताड़ित किया जाता था। वह इस संबंध में अपने मायके वालों को भी बराबर जानकारी देती थी।

स्वजन का आरोप है कि बुधवार की सुबह करीब सात बजे गले में गमछा लगाकर घर के बनेड़ी में टांगकर उसकी हत्या कर दी गई। सुबह जब उसकी मां आशा देवी ने अपनी पुत्री से बात करने के लिए फोन की तो उसने फोन नहीं उठाया।