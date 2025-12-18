डीएमसीएच में कुत्तों की एंट्री पर क्यों मचा हड़कंप? गठित हुई डाग मैनेजमेंट टीम

संवाद सहयोगी, दरभंगा । Darbhanga latest news : डीएमसीएच में आवारा कुत्तों के प्रवेश पर सख्ती बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डाग मैनेजमेंट टीम गठित की गई है। उपाधीक्षक डा. अमित कुमार झा नोडल आफिसर बनाए गए हैं।

डीएमसीएच अधीक्षक डा. शीला कुमारी ने उपाधीक्षक सह नोडल आफिसर डा. अमित कुमार झा को निर्देश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश एवं स्वास्थ्य विभाग के दिशा-निर्देशों के आलोक में यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी आवारा कुत्ता डीएमसीएच परिसर में प्रवेश न कर सके। इसके लिए आवश्यक सभी उपायों को प्रभावी रूप से लागू करने को कहा गया है।

डीएमसीएच अधीक्षक डा. शीला कुमारी ने बताया कि आवारा कुत्तों को अस्पताल परिसर में प्रवेश से रोकने के लिए कई अहम प्रयास किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अस्पताल परिसर की घेराबंदी के लिए बीएमएसआईसीएल को पत्र लिखा गया है। इसके अतिरिक्त नगर निगम एवं जीविका दीदी को भी कचरे का निष्पादन सही ढंग से करने का निर्देश दिया गया है, ताकि कचरे के कारण आवारा कुत्ते अस्पताल परिसर और आसपास न भटकें।

डीएमसीएच प्रशासन का उद्देश्य है कि मरीजों, उनके स्वजन, छात्रों और कर्मचारियों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जा सके और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित हो। लदारी में निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित केवटी । प्रखंड की लदारी पंचायत में गुरुवार को ग्रामीण स्वास्थ्य मित्र अभियान का शुभारंभ किया गया। अभियान का शुभारंभ वहां के सरपंच प्रतिनिधि राजेश कुमार ठाकुर व उप सरपंच प्रदीप कुमार ठाकुर ने संयुक्त रूप से किया।

इस अभियान के तहत दुर्गा मंदिर लदारी गांव स्थित ग्रामीण स्वास्थ्य मित्र परियोजना, दरभंगा की ओर से पंचायत भवन में निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित कर बीपी जांच, ब्लड सुगर जांच, प्राथमिक उपचार व चिकित्सकीय परामर्श लोगों को दी गई।

शिविर में पहुंचे चार सौ लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। वहीं महिलाओं एवं किशोरियों के लिए विशेष सत्र भी आयोजित किए गए, जिनमें मातृ स्वास्थ्य पोषण, एनीमिया, माहवारी स्वच्छता पर विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मार्गदर्शन दिया। बताया गया कि किस प्रकार 108 /102 सेवा, स्वास्थ्य हेल्पलाइन और प्रखंडस्तर की आपातकालीन सेवाओं का त्वरित उपयोग उनकी जान बचा सकता है। वहीं बताया गया कि ग्रामीण स्वास्थ्य मित्र सिर्फ एक सेवा नहीं दरभंगा की हर गली - हर गांव के स्वास्थ्य का संकल्प हैं। हम और आप मिलकर इसे आगे बढा़एंगे।