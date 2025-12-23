Darbhanga Crime : साली के चक्कर में पति ने दरभंगा में अनोखा को जहरीला पदार्थ खिलाकर मार डाला 

संवाद सहयोगी, दरभंगा । बिहार के मधुबनी जिले के भेजा थाना क्षेत्र के भेलाही गांव में साली के चक्कर में पति ने अन्य स्वजन संग पत्नी को जहरीला पदार्थ खिला दिया। 22 दिन उपचार के बाद महिला ने सोमवार की रात दम तोड़ दिया।

चार साल पहले हुई थी अनोखा देवी की शादी मंगलवार को उसके शव का पोस्टमार्टम डीएमसीएच में कराया गया। विवाहिता की मां घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के दोहथा निवासी इंद्रकला देवी ने बताया कि भेलाही गांव के घूरन यादव से उनकी पुत्री अनोखा देवी (30) की शादी चार साल पहले हुई थी। उसका एक तीन वर्ष का बेटा है।

शादी के बाद ही दामाद घूरन का चक्कर चचेरी साली से चलने गया। अनोखा जब सात माह की गर्भवती थी तो पति साली को लेकर फरार हो गया था। बाद में उसे अपने ही घर में रख लिया।

इसके बाद अनाेखा अपने मायके में रहने लगी।

करीब तीन साल बाद उसका जेठ सिकंदर यादव मायके आकर उसे ससुराल ले गया। उसने भरोसा दिलाया कि अब कोई दिक्कत नहीं होगी और उसे सम्मान मिलेगा। मायके से ले जाने के दो माह बाद अनोखा को पति घूरन यादव, जेठ सिकंदर यादव, जेठ का पुत्र रमेश यादव और चचेरी बहन ने 30 नवंबर को जहरीला पदार्थ खिला दिया और भूसा घर में उसे तड़पते हुए छोड़ गए।

स्थानीय लोगों से सूचना मिलने पर मायके वाले पहुंचे और उसे अस्पताल ले जाना चाहा, लेकिन ससुराल पक्ष ने अवरोध किया। बाद में पुलिस के डर से उसे डीएमसीएच ले जाने दिया गया। हालत बिगड़ने पर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सोमवार की देर रात उसकी मौत हो गई।