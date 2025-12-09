Language
    दरभंगा में सिपाही के पदों पर चयन भर्ती लिखित परीक्षा 10 को

    By Vinay Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 04:08 PM (IST)

    दरभंगा में सिपाही भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 10 दिसंबर को होगी। सदर विकास कुमार ने बताया कि परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक 22 केंद्रों पर होगी। बीके ...और पढ़ें

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है। 

    जागरण संवाददाता, दरभंगा । अनुमंडल पदाधिकारी सदर विकास कुमार ने बताया कि केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) के तहत बिहार पुलिस में चालक सिपाही के पद पर चयन भर्ती लिखित परीक्षा 10 दिसंबर को एकल पाली में ली जाएगी।

    दोपहर 12 बजे से दो बजे तक शहर के 22 परीक्षा केंद्रो पर परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए बीकेडी राजकीय बालक उच्च विद्यालय जिला स्कूल, दरभंगा, एमएल एकेडमी लहेरियासराय, मिल्लत कालेज, दरभंगा, सीएम कालेज, किलाघाट, दरभंगा, मारवाड़ी कालेज, दरभंगा, महात्मा गांधी कालेज, सुन्दरपुर दरभंगा, महारानी कल्याणी कालेज लहेरियासराय, एमएलएसएम कालेज,केएस कालेज लहेरियासराय, माउण्ट समर कन्वेंट स्कूल केएम टैंक, शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय लहेरियासराय, देशरन्त डा. राजेन्द्र प्रसाद बालिका उच्च विद्यालय दरभंगा, राज उच्च विद्यालय, सर्वोदय उच्च विद्यालय गंगासागर, एमएआर महिला विद्यालय लालबाग, एचबी सोगरा हसन मेमोरियल उर्दू बालिका उच्च विद्यालय, सुन्दरपुर उच्च विद्यालय बेला, मारबाड़ी उच्च विद्यालय दरभंगा, एमकेपी विद्यापति उच्च विद्यालय लहेरियासराय, एमआरएम कालेज दरभंगा, बंसी दास मध्य विद्यालय जीएन गंज लहेरियासराय को केंद्र बनाया गया है।

    शहर के दो केंद्रों पर बीबीओएसई की परीक्षा आज से

    दरभंगा । अनुमंडल पदाधिकारी सदर विकास कुमार ने बताया कि बिहार विद्यालय परीक्षा की ओर से संचालित मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड के प्रथम उच्चतर माध्यमिक और द्वितीय उच्चतर माध्यमिक की परीक्षा नौ दिसंबर से शुरू होगी। जो 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 एवं 24 दिसंबर को दो पालियों में ली जाएगी।

    प्रथम पाली सुबह साढ़े नौ बजे से दोपहर 12:45 बजे तक और द्वितीय पाली दोपहर दो बजे से शाम 05:15 बजे अपराह्न तक चलेगी। इसके लिए शहरी क्षेत्र स्थित बीकेडी बालक उच्च विद्यालय (जिला स्कूल) और शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय लहेरियासराय को केंद्र बनाया गया है।