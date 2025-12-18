Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरभंगा में सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर नगर में गिरी कार; 3 युवकों की मौत

    By Piyush Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 08:14 AM (IST)

    Bihar Road Accident: दरभंगा के नेहरा थाना क्षेत्र में एक दुखद घटना घटी, जहां एक कार नहर में गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान शम्भू याद ...और पढ़ें

    Hero Image

    घटनास्थल पर तीनों मृतक के परिजन विलखते हुए एवं गाड़ी। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, दरभंगा। नेहरा थाना क्षेत्र के नेहरा धूंसी के पास एक सड़क हादसा हो गया है। एक कार अनियंत्रित होकर नहर में गिर गई। इस हादसे में कार सवार सभी तीन लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घटना रात्रि करीब 11 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार बीआर07एटी6343 जो नेहरा नरसिंह होम संचालक की है, उसी कार से सभी लोग कहीं गए हुए थे, जो रात्रि करीब  11 बजे वापस नेहरा आ रहे थे।

    गाड़ी स्वयं नरसिंह होम संचालक शम्भू यादव चला रहे थे। जानकारी के अनुसार गाड़ी में ड्राइवर शम्भू यादव, रोहित सहनी, अजय सहनी एवं सुजीत सहनी सवार थे। सभी नेहरा गांव के ही निवासी हैं। ड्राइवर ने सबसे पहले रोहित सहनी को उनके घर पर उतारा।

    फिर सुजीत एवं अजय को उनके घर नहर के पास स्थित मखान फोड़ी छोड़ने के लिए गए। जहां गाड़ी नहर में गिर गई। नहर में पानी होने के कारण गाड़ी पानी में डूब गई। जिसमें दम घुटने से गाड़ी मालिक सह नरसिंह होम संचालक शम्भू यादव, अजय सहनी एवं सुजीत सहनी की मौत हो गई।

    घटना की जानकारी एक घंटे बाद लोगों को हुई और इसकी सूचना थाना को दिया गया। थाना पुलिस के आने के बाद गाड़ी से शव को बाहर निकाला गया और गाड़ी को भी बाहर निकाला गया।

    तीनों मृतक नवयुवक हैं और तीनों शादीशुदा हैं। इस संबंध में अपर थानाध्यक्ष निलेश कुमार ने बताया कि तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।