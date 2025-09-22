Darbhanga Airport: त्योहारी सीजन में भी मुंबई से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की फ्लाइट रही रद
दरभंगा एयरपोर्ट पर सोमवार को 14 विमानों का आवागमन हुआ। मुंबई से आने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट SG 115 रद्द रही जिससे यात्रियों को निराशा हुई क्योंकि वे एयरपोर्ट पहुँच गए थे। विमान कंपनी ने पहले ही सूचना दे दी थी। अन्य विमान जैसे इंडिगो और अकाशा एयरलाइंस के विमान अपने निर्धारित समय से पहले या देरी से पहुंचे।
संवाद सहयोगी, दरभंगा। दरभंगा एयरपोर्ट से सोमवार को 14 विमानों का आवागमन हुआ। मुंबई से 9:15 में पहुंचने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी 115 रद रही। फ्लाइट रद होने की सूचना विमानन कंपनी ने यात्रियों को पहले दे दी थी।
बावजूद एयरपोर्ट पर 10-15 यात्री पहुंच गए थे। उन्हें निराशा होकर लौटना पड़ा। जानकारी के अनुसार, कोलकाता से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई7234 निर्धारित समय 10:20 से 18 मिनट पहले पहुंच गई।
दिल्ली से दरभंगा आनेवाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1405 निर्धारित समय 10:55 से नौ मिनट पहले पहुंच गई। दिल्ली से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी 475 निर्धारित समय 12:15 से 17 मिनट पहले पहुंच गई।
मुंबई से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई535 निर्धारित समय 1:05 से 33 मिनट विलंब से 1:38 में पहुंची। मुंबई से दरभंगा आनेवाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1529 निर्धारित समय 1:30 बजे से 10 मिनट पहले पहुंच गई।
हैदराबाद से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई537 निर्धारित समय 2:20 से 14 मिनट विलंब से 2:34 में पहुंची। दिल्ली से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई360 निर्धारित समय चार बजे से दो मिनट पहले पहुंच गई।
