Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Darbhanga Airport: त्योहारी सीजन में भी मुंबई से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की फ्लाइट रही रद

    By Rahul Kumar Gupta Edited By: Ajit kumar
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 06:51 PM (IST)

    दरभंगा एयरपोर्ट पर सोमवार को 14 विमानों का आवागमन हुआ। मुंबई से आने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट SG 115 रद्द रही जिससे यात्रियों को निराशा हुई क्योंकि वे एयरपोर्ट पहुँच गए थे। विमान कंपनी ने पहले ही सूचना दे दी थी। अन्य विमान जैसे इंडिगो और अकाशा एयरलाइंस के विमान अपने निर्धारित समय से पहले या देरी से पहुंचे।

    prefferd source google
    Hero Image
    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    संवाद सहयोगी, दरभंगा। दरभंगा एयरपोर्ट से सोमवार को 14 विमानों का आवागमन हुआ। मुंबई से 9:15 में पहुंचने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी 115 रद रही। फ्लाइट रद होने की सूचना विमानन कंपनी ने यात्रियों को पहले दे दी थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बावजूद एयरपोर्ट पर 10-15 यात्री पहुंच गए थे। उन्हें निराशा होकर लौटना पड़ा। जानकारी के अनुसार, कोलकाता से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई7234 निर्धारित समय 10:20 से 18 मिनट पहले पहुंच गई।

    दिल्ली से दरभंगा आनेवाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1405 निर्धारित समय 10:55 से नौ मिनट पहले पहुंच गई। दिल्ली से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी 475 निर्धारित समय 12:15 से 17 मिनट पहले पहुंच गई।

    मुंबई से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई535 निर्धारित समय 1:05 से 33 मिनट विलंब से 1:38 में पहुंची। मुंबई से दरभंगा आनेवाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1529 निर्धारित समय 1:30 बजे से 10 मिनट पहले पहुंच गई।

    हैदराबाद से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई537 निर्धारित समय 2:20 से 14 मिनट विलंब से 2:34 में पहुंची। दिल्ली से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई360 निर्धारित समय चार बजे से दो मिनट पहले पहुंच गई।