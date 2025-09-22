Darbhanga Airport: त्योहारी सीजन में भी मुंबई से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की फ्लाइट रही रद

संवाद सहयोगी, दरभंगा। दरभंगा एयरपोर्ट से सोमवार को 14 विमानों का आवागमन हुआ। मुंबई से 9:15 में पहुंचने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी 115 रद रही। फ्लाइट रद होने की सूचना विमानन कंपनी ने यात्रियों को पहले दे दी थी।

बावजूद एयरपोर्ट पर 10-15 यात्री पहुंच गए थे। उन्हें निराशा होकर लौटना पड़ा। जानकारी के अनुसार, कोलकाता से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई7234 निर्धारित समय 10:20 से 18 मिनट पहले पहुंच गई।

दिल्ली से दरभंगा आनेवाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1405 निर्धारित समय 10:55 से नौ मिनट पहले पहुंच गई। दिल्ली से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी 475 निर्धारित समय 12:15 से 17 मिनट पहले पहुंच गई।

मुंबई से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई535 निर्धारित समय 1:05 से 33 मिनट विलंब से 1:38 में पहुंची। मुंबई से दरभंगा आनेवाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1529 निर्धारित समय 1:30 बजे से 10 मिनट पहले पहुंच गई।

हैदराबाद से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई537 निर्धारित समय 2:20 से 14 मिनट विलंब से 2:34 में पहुंची। दिल्ली से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई360 निर्धारित समय चार बजे से दो मिनट पहले पहुंच गई।