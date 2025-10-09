Darbhanga Airport: स्पाइसजेट ने यात्रियों को फिर दिया धोखा, बिना सूचना दिए रद कर दी फ्लाइट

संवाद सहयोगी, दरभंगा। Darbhanga Airport:मुंबई से उड़ान भरकर 9:15 बजे दरभंगा पहुंचने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी 115 गुरुवार को रद रही। फ्लाइट रद होने की सूचना विमानन कंपनी ने यात्रियों को पहले से नहीं दी। इस वजह से मुंबई की फ्लाइट पकड़ने के लिए यात्री अहले सुबह से पहुंचने लगे थे।

सुबह आठ बजे तक सभी यात्री एयरपोर्ट पहुंच गए थे। नौ बजे में यात्रियों को स्पाइसजेट के अधिकारियों ने फ्लाइट रद होने की सूचना दी। इससे यात्रियों में अफरातफरी मच गई। आक्रोशित यात्रियों ने एयरपोर्ट पर हंगामा शुरू कर दिया। स्पाइसजेट कंपनी के अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई।

यात्री आरोप लगा रहे थे कि स्पाइसजेट कंपनी लापरवाही और मनमाने ढंग से उड़ान सेवा देती है। समय पर उड़ान नहीं मिलने से कई योजनाएं प्रभावित होती हैं। आने-जाने की परेशानी के साथ अन्य कई तरह का नुकसान सहना पड़ता है।

10 बजे यात्री निराश होकर एयरपोर्ट से लौटने लगे। जबकि, कुछ यात्री आनन-फानन में पटना से टिकट खरीद कर यात्रा पर रवाना हुए। इस बाबत स्पाइसजेट के एक अधिकारी ने बताया कि फ्लाइट रद होने की सूचना दी गई थी। दूसरे जगह से मुंबई पहुंचने वाला विमान तकनीकी कारणों से नहीं आ सका। इस वजह से फ्लाइट रद करनी पड़ी। तब तक यात्री एयरपोर्ट पर पहुंचे गए थे।

दरभंगा एयरपोर्ट से 14 विमानों का आवागमन हुआ। जानकारी के अनुसार, दिल्ली से दरभंगा आने वाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1405 निर्धारित समय 10:55 से 15 मिनट विलंब से 11:10 में पहुंची। कोलकाता से दरभंगा आने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई7234 निर्धारित समय 11:55 से 35 मिनट पहले पहुंच गई।

दिल्ली से दरभंगा आने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी 475 निर्धारित समय 12:15 से चार मिनट विलंब से 12:19 में पहुंची। मुंबई से दरभंगा आने वाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1529 निर्धारित समय 1:30 बजे से 13 मिनट विलंब से 1:43 में पहुंची।