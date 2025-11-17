दरभंगा में विलंब से पहुंची मुंबई और कोलकाता की फ्लाइट, 14 विमानों का हुआ आवागमन

जानकारी के अनुसार, दिल्ली से दरभंगा आनेवाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1405 निर्धारित समय 10:50 से 23 मिनट पहले पहुंच गई। मुंबई से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी 334 निर्धारित समय 12 बजे से आठ मिनट विलंब से 12:08 में पहुंची।

संवाद सहयोगी, दरभंगा। मुंबई और कोलकाता से आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट विलंब से पहुंची। वहीं दिल्ली से आने वाली स्पाइसजेट की पहली फ्लाइट शेड्यूल में नहीं रही। दरभंगा एयरपोर्ट से सोमवार को 14 विमानों का आवागमन हुआ।

कोलकाता से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई7234 निर्धारित समय 12:20 से 39 मिनट विलंब से 12:59 में पहुंची। मुंबई से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई628 निर्धारित समय 12:45 से 30 मिनट विलंब से 1:15 में पहुंची।

हैदराबाद से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई537 निर्धारित समय 2:05 से तीन मिनट विलंब से 2:08 में पहुंची। दिल्ली से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई360 निर्धारित समय 3:10 से 10 मिनट पहले पहुंच गई।

दिल्ली से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी 495 निर्धारित समय 3:50 से 35 मिनट पहले पहुंच गई।

बता दें कि इससे पूर्व दरभंगा एयरपोर्ट से रविवार को 18 विमानों का आवागमन हुआ। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कोलकाता से आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट आधा घंटा से अधिक विलंब से पहुंची।

मुंबई से दरभंगा आनेवाली अकाशा की फ्लाइट क्यूपी 1529 निर्धारित समय 1:20 से तीन मिनट पहले पहुंच गई। हैदराबाद से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई537 निर्धारित समय 2:05 से 16 मिनट विलंब से 2:21 में पहुंची। दिल्ली से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की पहली फ्लाइट एसजी 751 निर्धारित समय 2:20 से 11 मिनट पहले पहुंच गई।