    Darbhanga News : इंडिगो की उड़ान पटरी पर... लेकिन हैदराबाद रूट पर फिर क्यों बढ़ी उथल-पुथल?

    By Mrityunjay Bhardwaj Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 06:04 PM (IST)

    दरभंगा एयरपोर्ट पर इंडिगो की उड़ानें चौथे दिन सामान्य हुईं, जिससे यात्रियों की भीड़ बढ़ी। एयर क्रू रोस्टिंग के कारण उड़ानें प्रभावित थीं, लेकिन अब स्थ ...और पढ़ें

    यात्रा के बाद एयरपोर्ट से बाहर निकलते यात्री। जागरण

    संवाद सहयोगी, दरभंगा। दरभंगा एयरपोर्ट पर चौथे दिन रविवार को इंडिगो की उड़ान पटरी पर लौटने लगी। इससे विभिन्न शहरों के लिए हवाई सफर करने वाले यात्रियों और स्वजन की भीड़ से एयरपोर्ट परिसर में रौनक बढ़ी रही।

    कई दिनों से एयर क्रू रोस्टिंग की वजह से दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ानें प्रभावित हो रही थी। इस दौरान यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़र। अब इंडिगो पहले की तरह उड़ान जारी रखने की उम्मीद जगी है।

    दरभंगा व हैदराबाद हवाई मार्ग पर इंडिगो की उड़ान शेड्यूल में रद रही

    हालांकि चौथे दिन दरभंगा और हैदराबाद हवाई मार्ग पर इंडिगो की उड़ान शेड्यूल में रद रही। फ्लाइट रद होने की सूचना यात्रियों को पहले मिल चुकी थी। इससे यात्रियों को परेशानी से राहत मिली। जानकारी के अनुसार, एयरपोर्ट से 12 विमानों का आवागमन हुआ।

    दिल्ली से दरभंगा आनेवाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1405 निर्धारित समय 10:50 से 18 मिनट विलंब से 11:08 में पहुंची। मुंबई से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी 334 निर्धारित समय 12 बजे से 54 मिनट विलंब से 12:54 में पहुंची।

    कोलकाता से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई7234 निर्धारित समय 12:20 से 23 मिनट पहले पहुंच गई। मुंबई से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई628 निर्धारित समय 12:45 से 18 मिनट विलंब से 1:03 में पहुंची। दिल्ली से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई360 निर्धारित समय 3:10 में पहुंची। दिल्ली से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी 495 निर्धारित समय 3:50 से 38 मिनट पहले पहुंच गई।

    वहीं शनिवार को दरभंगा एयरपोर्ट से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को टिकट की कीमतों में राहत मिली है। 7 से 11 दिसंबर के बीच दरभंगा और दिल्ली के बीच स्पाइसजेट के विमानों में टिकट की कीमत 11,733 से 23,387 रुपये के बीच है।

    अकासा में यह 12,016 से 20,317 रुपये और इंडिगो में 8,000 से 13,729 रुपये है। इसी मार्ग पर यात्रियों को स्पाइसजेट, इंडिगो और अकासा के विमानों में 4,000 से 9,567 रुपये में टिकट मिल रहा है।

    दरभंगा और मुंबई के लिए स्पाइसजेट में टिकट 16,905 से 25,196 रुपये, इंडिगो में 11,600 से 18,215 रुपये और अकासा में 12,472 से 21,070 रुपये में उपलब्ध हैं। दरभंगा और हैदराबाद के लिए इंडिगो में टिकट 10,618 से 15,028 रुपये और कोलकाता के लिए 5,109 रुपये में मिल रहा है।