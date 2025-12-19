Bihar Latest News : मौसम ने बिगाड़ा उड़ान का प्लान, दरभंगा एयरपोर्ट से इंडिगो की फ्लाइट रद

संवाद सहयोगी, दरभंगा । West champaran news : प्रतिकूल खराब मौसम का प्रभाव लगातार दूसरे दिन यानी शुक्रवार को भी दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान सेवा पर जारी देखा गया। इस दौरान दरभंगा और दिल्ली हवाई मार्ग पर आने व जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई360 को शेड्यूल में रद करनी पर गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घने कोहरे और बढ़ते ठंड को देखते हुए सभी एयरलाइंस कंपनियों की ओर से इंटरनेट साइट पर यात्रियों के बीच उड़ान की स्थिति को लेकर एडवाइजरी कर उन्हें सूचना उपलब्ध कराई गई। विभिन्न शहरों के बीच हवाई सफर करने वाले सभी यात्रियों कम दृश्यता को लेकर उनकी उड़ान की योजन सुनिश्चित नहीं की जा रही थी।

लेकिन यात्रियों को इंटरनेट साइट के माध्यम से फ्लाइट की प्रतीक्षा कराई जा रही थी। खराब मौसम को लेकर सभी सभी एयरलाइंस कंपनियों के द्वारा यात्रियों से लगातार उनकी समस्या के प्रति खेद व्यक्त कर सेवा बहाल करने में जुटे रहे। जब दोपहर बाद दृश्यता बढ़ने लगी। इसके बाद दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद से दरभंगा के लिए सभी एयरलाइंस कंपनियों की फ्लाइटों ने उड़ान भरना शुरू की।

जो दोपहर बाद एक के बाद एक कर सभी फ्लाइटें दरभंगा एयरपोर्ट पर लैंडिंग और टेक आफ करने लगा। इसके बाद दोनों ओर से यात्रियों ने सफर कर अपने गंतव्य के लिए रवाना होते गए। हालांकि समय रहते इंडिगो की ओर से इसकी जानकारी यात्रियों को पहले मिल गई थी। जिससे यात्रियों को परेशानी से नहीं जूझना पड़ा।

वहीं दरभंगा और मुंबई हवाई मार्ग पर रोजाना उड़ान भरने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट को शेड्यूल में शामिल नहीं किया गया। जानकारी के अनुसार एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद के बीच छह जोड़ी विमानों का आवागमन हुआ। दिल्ली से दरभंगा आनेवाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1405 निर्धारित समय 10:50 बजे से दो घंटा 37 मिनट विलम्ब से 1:27 बजे पहुंची।