Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एयर क्रू रोस्टिंग सिस्टम बदला, दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ानों की तस्वीर हुई अलग

    By Mirtunjay BhardwajEdited By: Dharmendra Singh
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 06:31 PM (IST)

    Darbhanga News : एयर क्रू रोस्टिंग के नए नियम से दरभंगा एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ है। दिल्ली से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट रद होने से ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    इस खबर में प्रतीकात्मक तस्वीर लगाई गई है। 

    संवाद सहयोगी, दरभंगा। एयर क्रू रोस्टिंग की नई प्रणाली का असर दरभंगा एयरपोर्ट की उड़ान सेवा पर पड़ा है। इसका प्रभाव गुरुवार को दिल्ली से उड़ान भरकर कर 3:10 में दरभंगा एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली इंडिगो की फ्लाइट अचानक रद कर दी गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बड़ी संख्या में एयरपोर्ट पहुंचे थे यात्री

    इसकी सूचना विमानन कंपनी ने यात्रियों को विलंब से दी। तब तक बड़ी संख्या में यात्री एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। जब यात्री एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश लिए, तब उन्हें इंडिगो के प्रतिनिधियों द्वारा रद होने की जानकारी प्राप्त हुई। इसके बाद अधिकांश यात्री नाराजगी जाहिर करते हुए टिकट को दूसरी तिथि में रिशेड्यूल कराकर वापस लौट गए।

    कनेक्टिंग फ्लाइट का सहारा लेकर रवाना हुए यात्री

    जबकि कुछ यात्री आनन-फानन में कनेक्टिंग फ्लाइट का सहारा लेकर यात्रा पर रवाना हुए। वहीं हैदराबाद से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट की लैंडिंग विलंब से हुई। इससे दोनों फ्लाइट से आने व जाने वाले यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। इसकी पुष्टि दरभंगा एयरपोर्ट के निदेशक दिलीप कुमार ने भी की है।

    उन्होंने बताया कि एयर क्रू रोस्टिंग के नए नियम अपनाने से यह समस्या फिलहाल चल रही है। इस वजह इंडिगो की ओर से फ्लाइट रद किए जा रहे हैं। इसके दूर होने के बाद निर्धारित समय पर विमानों का परिचालन होने लगेंगे।

    उधर जानकारी के अनुसार, एयरपोर्ट से आठ विमानों का आवागमन हुआ। दिल्ली से दरभंगा आनेवाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1405 निर्धारित समय 10:50 से 16 मिनट पहले पहुंच गई। मुंबई से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी 334 निर्धारित समय 12 बजे से छह मिनट पहले पहुंच गई।

    मुंबई से दरभंगा आनेवाली अकासा की फ्लाइट क्यूपी 1529 निर्धारित समय 1:20 से 10 मिनट पहले पहुंच गई। हैदराबाद से दरभंगा आनेवाली इंडिगो की फ्लाइट 6ई537 निर्धारित समय 2:05 से एक घंटा 35 मिनट विलंब से 3:40 में पहुंची। दिल्ली से दरभंगा आनेवाली स्पाइसजेट की फ्लाइट एसजी 495 निर्धारित समय 3:50 से 17 मिनट पहले पहुंच गई।