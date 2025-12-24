Darbhanga Airport: दरभंगा एयरपोर्ट के यात्री शेड पर दबंगों का कब्जा, बना दिया चाराघर

संवाद सहयोगी, दरभंगा। एक ओर दरभंगा एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय उड़ान शुरू करने की मशक्कत चल रही। दूसरी ओर, यहां के यात्री शेड पर दबंग कब्जा जमाए बैठे हैं। प्रवेश द्वार के बाहर दरभंगा-जयनगर मुख्य सड़क किनारे करीब 14 लाख रुपये की लागत से तैयार यात्री भवन पर दबंगों का कब्जा है। यात्री भवन को उन्होंने आश्रय स्थल बना लिया है।

यहां पुआल रख खुद का ताला लटकाकर उस भवन का निजी उपयोग कर रहे हैं। भवन पर दबंगों का कब्जा होने की वजह से हवाई सफर करने वाले यात्री इसकी सुविधा से वंचित हैं, जबकि वर्ष 2022 में तत्कालीन जल संसाधन एवं सूचना जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा के ऐच्छिक कोष से भवन का निर्माण कराया था। इस पर 14 लाख रुपये खर्च हुए थे, लेकिन अब यह चारा घर में तब्दील हो चुका है।

कब्जे से अधिकारी बेखबर टाइल्स, बिजली की सप्लाई, मोबाइल फोन चार्जिंग के लिए बोर्ड, स्टील की कुर्सी, पेंटिंग रंगरोगन कर भवन को तैयार किया गया। उद्घाटन कर दरभंगा एयरपोर्ट के हवाले किया गया। ताकि हवाई सफर करने वाले यात्री व उनके स्वजन वहां फ्लाइट विलंब होने पर वहां ठहर सकें। शुरुआत के पांच से छह माह तक यात्री और स्वजन इसका लाभ लेते रहे।

एयरपोर्ट के मुख्य द्वार से थोड़ी दूरी पर बने होने की वजह से भवन पर किसी अधिकारी का ध्यान नहीं पड़ा। धीरे-धीरे इस पर दबंगों का कब्जा हो गया। भवन के अंदर मवेशी का चारा, भूसा और पुआल का ढेर लगाकर कब्जा कर लिया गया। वर्तमान में भवन के अंदर स्थानीय व्यक्ति भोजन आदि बनाकर दबंगों को देते हैं। बदले उन्हें भवन के अंदर सामान आदि रखने का किराया नहीं देना पड़ता।

पूरे दिन एयरपोर्ट और बस स्टैंड के आसपास गतिविधियों को संचालित करने वाले आधा दर्जन से अधिक दबंग रात्रि में यहां विश्राम करते हैं। शाम ढलने के बाद भवन के अंदर नशेड़ियों का जमावड़ा हो जाता है। वे गाहे-बगाहे उत्पात मचाकर लोगों में भय बनाकर रखते हैं, जबकि इस मुख्य सड़क से पूरे दिन एयरपोर्ट के अधिकारियों के साथ प्रशासन की गाड़ियों का काफिला गुजरता है, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। ठंड एवं गर्मी के मौसम में दरभंगा एयरपोर्ट से विभिन्न शहरों के बीच हवाई सफर करने वाले यात्री और स्वजन प्रतीक्षालय के अभाव में सड़क पर खड़ा होने को विवश होते हैं।