    Darbhanga Airport: ₹12709 से ₹34445 की हुई टिकट, नवरात्र में मुंबई-दरभंगा रूट पर हवाई किराया छू रहा आसमान

    By Mrityunjay Bhardwaj Edited By: Ajit kumar
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 07:12 PM (IST)

    Darbhanga Airport दीपावली और छठ के अवसर पर दरभंगा से हवाई किराए में भारी वृद्धि हुई है खासकर मुंबई दिल्ली और बेंगलुरु के मार्गों पर। टिकटों की कीमतें आसमान छू रही हैं जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है। त्योहार के करीब आते ही एक टिकट की कीमत 50 हजार तक पहुंचने का अनुमान है।

    यह तस्वीर जागरण आर्काइव से ली गई है।

    संवाद सहयोगी, दरभंगा। दीपावली और छठ महापर्व के मौके पर अतिरिक्त फ्लाइट चलाए जाने पर भी हवाई किराए में अभी कोई राहत नहीं मिलने वाली है। जैसे जैसे दीपावली और छठ महापर्व नजदीक आ रहा है, वैसे ही किराए की कीमत राकेट की रफ्तार से बढ़ रही है।

    सर्वाधिक असर दरभंगा से मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु हवाई मार्ग पर दिख रहा है। इससे बिहार के बाहर अन्य राज्यों से त्योहार मनाने के लिए वापस घर लौटने वाले लोगों की जेब को खासी चपत लगने लगी है। हवाई टिकटों के दाम में उछाल होने के बावजूद खरीदारी के लिए मारामारी है।

    कोई कीमत सुनकर चौंक रहे हैं तो कोई अपनी यात्रा की योजना बदल कर अन्य संसाधन से पहुंचने का जुगाड़ तलाशने में लगे हैं। दीपावली और छठ के त्योहार में अभी तीन सप्ताह से अधिक समय है। लेकिन, हवाई किराए में गिरावट के बजाय लगातार वृद्धि देखी जा रही है।

    बिहार से बाहर नौकरी, व्यवसाय करने वाले लोगों को दीपावली और छठ का लंबे समय से इंतजार रहता है। इस मौके पर लोग घर आकर परिवार के साथ त्योहार मनाने की राह देखते रहते हैं। वहीं त्योहार नजदीक आने पर विमानन कंपनियां टिकटों की कीमत में मनमानी शुरू कर देती हैं।

    मजबूरन लोग हवाई सफर को मजबूर हो जाते हैं। जानकार यात्री त्योहार नजदीक आने पर एक टिकट की कीमत 50 हजार तक पहुंचने का अनुमान लगा रहे हैं। अभी से विमान में सीटें फुल हो चुकी हैं। मुंबई से दरभंगा आने के लिए 26 और 27 अक्टूबर को स्पाइसजेट कंपनी के दोनों विमान में सीटें फुल हैं।

    26 से 28 अक्टूबर को दरभंगा और बेंगलुरु हवाई मार्ग पर सभी सीटें फुल हैं। 20 से 28 अक्टूबर के बीच मुंबई से आने वाले यात्रियों को स्पाइसजेट कंपनी के विमान में एक टिकट खरीदने पर 12,709 से लेकर 34,445 रुपये लिया जा रहा है।

    अकासा में 18,641 से 24,036 रुपये लग रहा है। इंडिगो में 18,641 रुपये खर्च करना पड़ रहा है। वापस लौटने के लिए स्पाइसजेट कंपनी के विमान में 4,748 से 29,448 रुपये के बीच एक टिकट उपलब्ध हो रहा है। अकासा और इंडिगो में एक टिकट पर चार से सात हजार रुपये लिए जा रहे हैं।

    दिल्ली से दरभंगा आने पर स्पाइसजेट की फ्लाइट में एक टिकट खरीदने पर छह हजार से 22,265 रुपये के बीच देना पड़ रहा है। इंडिगो में एक टिकट की कीमत छह से 15 हजार के बीच है। अकासा में एक टिकट छह हजार से 18,620 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है।

    वापसी के लिए स्पाइसजेट में एक टिकट खरीदने पर 5,013 से 21,025 रुपये लग रहा है। इंडिगो में 5,382 से 17,951 रुपये है। अकासा में 4,800 से 17,747 रुपये लग रहा है। बेंगलुरु से दरभंगा आने वाले यात्रियों से स्पाइसजेट में एक टिकट की कीमत 20,678 से 25,718 रुपये है। वापसी के एक टिकट पर 6,969 रुपये लग रहा है।

    हैदराबाद से आने के लिए इंडिगो में एक टिकट की कीमत 8,839 से 16,924 रुपये है। जबकि वापसी में 6,155 से 15,395 रुपये में टिकट उपलब्ध हो रहा है। कोलकाता से दरभंगा आने और जाने पर इंडिगो में एक टिकट का किराया 5,249 से 9,764 रुपये के बीच है।

    गुरुवार से दरभंगा बेंगलुरु के बीच सीधी उड़ान

    दरभंगा और बेंगलुरु के बीच 25 सितंबर यानी गुरुवार से सीधी उड़ान सेवा शुरू हो रही है। इसके लिए टिकटों की बुकिंग चल रही है। एक टिकट का दाम 6,969 रुपये रखा गया है। बता दें कि कई महीने से दरभंगा बेंगलुरु हवाई मार्ग पर उड़ान सेवा बंद है।

    इससे दरभंगा से बेंगलुरु हवाई मार्ग यात्रा करने वाले यात्रियों को उड़ान की उम्मीद समाप्त होनी लगी थी। अधिकांश यात्री दरभंगा को छोड़ कर महंगे दर टिकट खरीदकर पटना एयरपोर्ट से बेंगलुरु का सफर करने लगे थे। किंतु त्योहार के मौके पर उड़ान सेवा बहाल होने की खबर के बाद लोग सुकून महसूस कर रहे हैं। दरभंगा एयरपोर्ट से सीधी उड़ान सेवा होने के बाद लंबी दूरी और हवाई किराए में बचत की उम्मीद जगी है।