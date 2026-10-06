दरभंगा में कार में कट्टा रखकर बनाया वीडियो, पुलिस पहुंची तो मचान के नीचे मिली शराब, पांच गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, सिंहवाड़ा (दरभंंगा)। स्विफ्ट डिजायर कार में हथियार का प्रदर्शन करते हुए इंटरनेट मीडिया पर वीडियो पोस्ट करने वाले पांच आरोपितों को सिंहवाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया है और एक विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध किया।

पुलिस ने छह मोबाइल, एक कट्टा, स्विफ्ट डिजायर कार, हीरो स्पेलेंडर बाइक, साइकिल और 49.755 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। गिरफ्तार आरोपितों में सनहपुर निवासी योगेश कुमार उर्फ लड्डू, रोहित कुमार, बबन कुमार, भरवाड़ा निवासी मनीष कुमार और मुजफ्फरपुर के जजुआर थाना क्षेत्र के लखनपुर का प्रवीण कुमार ठाकुर शामिल हैं।

जबकि सनहपुर निवासी गुरुदेव भगत फरार है। यह जानकारी सदर एसडीपीओ-टू कमतौल एसके सुमन ने मंगलवार को सिंहवाड़ा थाना परिसर में मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि थानाध्यक्ष बसंत कुमार को इंटरनेट मीडिया के माध्यम से एक वीडियो मिला था, जिसमें स्विफ्ट डिजायर कार में तीन युवक बैठे थे और गियर के पास हथियार रखा हुआ था।

पहचान के बाद पुलिस को सूचना मिली कि योगेश कुमार उर्फ लड्डू सनहपुर की गाछी स्थित मचान पर रहता है। पुलिस टीम ने मचान की घेराबंदी कर योगेश, रोहित और एक विधि विरुद्ध बालक को पकड़ा। पूछताछ में योगेश ने वीडियो अपनी आइडी से पोस्ट करने की बात स्वीकार की। तलाशी में तकिया के नीचे से एक कट्टा, चिलम सहित नशे के उपकरण और मचान व आसपास की झाड़ियों से 49.755 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई। पूछताछ में मनीष कुमार की पहचान वीडियो में दिख रही कार के चालक के रूप में हुई। उसके भरवाड़ा स्थित घर से वीडियो में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार बरामद की गई।