दरभंगा में रील को लेकर पत्नी से हुई थी कहासुनी, रात में रेलवे ट्रैक पर मिला जीएनएम छात्र का शव

संवाद सहयोगी, दरभंगा । शहर के मध्य दरभंगा-समस्तीपुर रेलखंड के 22 नंबर रेलवे फाटक के निकट ट्रेन की चपेट में आने से सोमवार देर रात बेंता थाना क्षेत्र के रघेपुरा वार्ड नंबर नौ निवासी मदन राम के पुत्र राजकुमार राम (25) की मौत हो गई।

वह सैदनगर स्थित एक निजी कालेज में जीएनएम नर्सिंग कोर्स के सत्र 2024-27 का छात्र था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया। मंगलवार को पोस्टमार्टम के दौरान बड़े भाई राम कुमार राम ने बताया कि सोमवार रात बेंता चौक पर नाश्ता कर लौटने के दौरान हादसा हुआ है। जिसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने दी। जिसके बाद आनन-फानन में 22 नंबर रेलवे गुमटी पर पहुंचे तो रेलवे ट्रैक पर भाई का शव मिला।

पत्नी के मोबाइल पर रील बनाने से व्यथित था राजकुमार जीएनएम छात्र राजकुमार राम का सिर से अलग धड़ को देख लोग सहम उठे। लोग हत्या या खुदकुशी की आशंका जताने लगे। उसकी तीन महीने पहले शादी हुई थी। जिसके बाद से वह पारिवारिक उलझनों से घिर गया।

बताया जाता है कि उसकी पत्नी काजल को मोबाइल पर रील बनाने की आदत है। जिसके चलते अक्सर राजकुमार की पत्नी से बकझक होती रहती थी। सोमवार शाम भी पत्नी की रील देखकर वह तनाव में आकर घर से निकल गया था।