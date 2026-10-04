दरभंगा में दाह संस्कार के बाद नहाना बना अखिलेश की जिंदगी का आखिरी सफर, दो बेटों के सिर से उठा साया

संवाद सहयोगी, दरभंगा। चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होकर अखिलेश ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि नदी में नहाने का यह उसका आखिरी सफर होगा।

दाह संस्कार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वह अन्य लोगों के साथ जीवछ कमला नदी में नहाने उतरा। पानी में डुबकी लगाने के बाद वह दोबारा ऊपर नहीं आया। करीब 24 घंटे तक चले खोज अभियान के बाद रविवार को उसका शव बरामद हुआ। घटना के बाद काकरघाटी गांव में मातम पसरा है।

डुबकी लगाने के बाद नहीं आया ऊपर काकरघाटी निवासी राजेंद्र यादव का पुत्र अखिलेश कुमार (26) शनिवार को गांव के ही एक चाचा के दाह संस्कार में शामिल हुआ था। अंतिम संस्कार के बाद वह अन्य लोगों के साथ जीवछ कमला नदी में नहाने गया। अखिलेश ने नदी में डुबकी लगाई, लेकिन इसके बाद वह बाहर नहीं आया। आसपास मौजूद लोगों ने काफी देर तक उसकी तलाश की, लेकिन सफलता नहीं मिली।

एसडीआरएफ ने संभाला मोर्चा घटना की सूचना सदर थाना पुलिस को दी गई। सदर थानाध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही एसडीआरएफ की टीम को नदी में उतारा गया। टीम ने शनिवार से लगातार युवक की तलाश शुरू की। करीब 24 घंटे के अभियान के बाद रविवार दोपहर लगभग 12:30 बजे अखिलेश का शव नदी से बरामद किया गया।