गौनाहा में हड़बोड़ा नदी में डूबे छात्र का 22 घंटे बाद मिला शव, बार-बार बेहोश हो रही मां

जागरण संवाददाता, नरकटियागंज (पश्चिम चंपारण)। Teen Drowning West Champaran: गौनाहा के जड़िया मुरली गांव स्थित हड़बोड़ा नदी में डूबे 14 वर्षीय किशोर राजवीर कुमार का शव रविवार सुबह करीब 22 घंटे बाद बरामद हुआ।

शव मिलने की सूचना मिलते ही गांव में कोहराम मच गया और स्वजनों के चीत्कार से माहौल गमगीन हो गया। नदी किनारे शव देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।

दोस्तों संग निकला था किशोर

राजवीर बेलवा बहुअरी निवासी जितेंद्र गिरी का छोटा पुत्र था। शनिवार सुबह दही-चूड़ा खाने के बाद वह दोस्तों के साथ खेलने निकला था और खेलने के बाद उनके साथ नदी में स्नान करने चला गया। इसी दौरान गहरे पानी में चले जाने से वह डूब गया।

एसडीआरएफ ने चलाया अभियान हादसे की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने किशोर की तलाश शुरू कर दी। सूचना पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने भी काफी देर तक खोज अभियान चलाया, लेकिन शनिवार देर रात तक राजवीर का पता नहीं चल सका।

रविवार सुबह करीब सात बजे ग्रामीण गोताखोरों ने दोबारा तलाश शुरू की और डोभनुमा गहरे स्थान से उसका शव बरामद किया। मां की आंखों के सामने मातम शव देखते ही राजवीर की मां पूनम देवी दहाड़ मारकर रोने लगीं। वह बार-बार कहती रहीं कि बेटे की सलामती के लिए जीवित्पुत्रिका पर्व किया था, लेकिन वही बेटा उन्हें छोड़कर चला गया। अंतिम दर्शन के दौरान वह कई बार बेहोश हो गईं।