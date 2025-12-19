Darbhanga : छात्रों के सपनों को मिली उड़ान, प्लेसमेंट ड्राइव में 100 की सीधी नियुक्ति

जागरण संवाददाता, दरभंगा । सीएम साइंस कालेज, दरभंगा में आयोजित प्लेसमेंट ड्राइव में कुल 120 छात्र-छात्राओं ने भाग लेने के लिए अपनी रुचि दर्ज कराई। इस ड्राइव का आयोजन महाविद्यालय के इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल (आईक्यूएसी) के तत्वावधान में किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

100 प्रतिभागियों का हुआ सीधा चयन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर तैयार की गई मेधा सूची में कुल 100 प्रतिभागियों का चयन सीधी नियुक्ति के लिए किया गया। चयनित अभ्यर्थियों को इंडसइंड बैंक में कस्टमर रिटेंशन आफिसर के पद पर नियुक्त किया जाएगा।

एचआर टीम ने छात्रों की प्रतिभा की सराहना की भारत फाइनेंसियल इनक्लूजन लिमिटेड के एचआर विभाग से जुड़े शकील आलम, मनीष कुमार एवं प्रिंस कुमार ने महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं की प्रतिभा की खुले मन से प्रशंसा की तथा भविष्य में और बेहतर अवसर उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया।

आईक्यूएसी को-ऑर्डिनेटर ने जताया उत्साह आईक्यूएसी को-ऑर्डिनेटर डॉ. शाकिर अहमद ने बताया कि स्नातक एवं स्नातकोत्तर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में इस पद को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिला, जो महाविद्यालय के लिए एक सकारात्मक संकेत है। प्रधानाचार्य ने उपलब्धि को बताया कीर्तिमान प्रधानाचार्य प्रो. संजीव कुमार मिश्र ने इस सफल आयोजन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि प्लेसमेंट ड्राइव में छात्रों के व्यक्तित्व, कौशल और शैक्षणिक प्रतिभा के उत्कृष्ट प्रदर्शन ने महाविद्यालय की उपलब्धियों में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

मॉक इंटरव्यू से मिला अभ्यर्थियों को लाभ प्लेसमेंट सेल की समन्वयक डा. ऋचा तिवारी ने बताया कि प्लेसमेंट ड्राइव से पूर्व आयोजित मॉक इंटरव्यू में महाविद्यालय के योग्य शिक्षकों द्वारा दिए गए मार्गदर्शन का प्रतिभागियों को काफी लाभ मिला, जिससे उन्होंने परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया।