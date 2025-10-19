Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Darbhanga News : दीपावली व छठ की उमंग में रेल हुई बेदम, हर बोगी फुल

    By Prince Kumar Edited By: Dharmendra Singh
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 07:05 PM (IST)

    दीपावली और छठ पूजा के त्योहारों के कारण दरभंगा में ट्रेनों में भारी भीड़ है। यात्रियों को खड़े होकर यात्रा करने को मजबूर होना पड़ रहा है। रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। रेलवे ने कुछ अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन किया है, लेकिन यह भीड़ को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दरभंगा रेलवे स्टेशन पर रांची जयनगर स्पेशल ट्रेन से उतरते यात्री। जागरण

    जागरण संवाददाता, दरभंगा । दीपावली और छठ पर्व पर घर जाने वालों की भीड़ से रेलवे स्टेशन खचाखच भरे हैं। दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी की ओर जाने वाली ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं है। नियमित ट्रेनों में पहले ही नो रूम की स्थिति थी, अब फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें भी पूरी तरह भर चुकी हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    स्लीपर से लेकर एसी तक में जगह नहीं

    रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, लेकिन बढ़ती भीड़ के आगे वे भी नाकाफी साबित हो रही हैं। नई दिल्ली से होकर गुजरने वाली (02570), (04450) जैसी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों में स्लीपर से लेकर एसी तक सभी कोच फुल हैं। कुछ ट्रेनों में तो रीग्रेट की स्थिति बन गई है। यात्रियों के अनुसार, 15 दिन पहले तक फेस्टिवल स्पेशल में सीटें मिल रही थीं, लेकिन अब एक भी टिकट कंफर्म नहीं हो पा रही।

    बिहार संपर्क क्रांति में भी टिकट की स्थिति चिंताजनक

    अनारक्षित ट्रेनों में भी स्थिति यह है कि कोच शौचालय तक भरे हैं। नई दिल्ली से खुलने वाली गाड़ी संख्या 12562 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में 21 अक्टूबर तक 119 वेटिंग है, इसके बाद की तिथि में रीग्रेट बताया जा रहा है। गाड़ी संख्या 12566 बिहार संपर्क क्रांति में भी टिकट की स्थिति चिंताजनक है, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक रीग्रेट की स्थिति बनी हुई है। नई दिल्ली से दरभंगा आने वाली गाड़ी संख्या 02570 एनडीएलएस डीबीजी एसएफ स्पेशल और गाड़ी संख्या 04450 डीबीजी फेस्टिबल स्पेशल में 26 नवंबर तक आरएसी है।

    वहीं मुंबई से चलने वाली गाड़ी संख्या 11061 एलटीटी जयनगर एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में चार दिसंबर तक वेटिंग की स्थिति बनी हुई है। इसी तरह कोलकाता से खुलने वाली गाड़ी संख्या 13185 गंगा सागर एक्सप्रेस में आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर 23 अक्टूबर को 177 वेटिंग बताया गया। अमृतसर से खुलने वाली गाड़ी संख्या 14650 सरयू यमुना एक्सप्रेस में तीन दिसंबर तक स्लीपर क्लास में आरएसी है। वहीं छठ के बाद दिल्ली, मुंबई, अमृतसर आदि शहरों को जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों के स्लीपर से लेकर एसी कोच में सीटें फुल चल रही है।