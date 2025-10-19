Darbhanga News : दीपावली व छठ की उमंग में रेल हुई बेदम, हर बोगी फुल

जागरण संवाददाता, दरभंगा । दीपावली और छठ पर्व पर घर जाने वालों की भीड़ से रेलवे स्टेशन खचाखच भरे हैं। दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी की ओर जाने वाली ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं है। नियमित ट्रेनों में पहले ही नो रूम की स्थिति थी, अब फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें भी पूरी तरह भर चुकी हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्लीपर से लेकर एसी तक में जगह नहीं रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, लेकिन बढ़ती भीड़ के आगे वे भी नाकाफी साबित हो रही हैं। नई दिल्ली से होकर गुजरने वाली (02570), (04450) जैसी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों में स्लीपर से लेकर एसी तक सभी कोच फुल हैं। कुछ ट्रेनों में तो रीग्रेट की स्थिति बन गई है। यात्रियों के अनुसार, 15 दिन पहले तक फेस्टिवल स्पेशल में सीटें मिल रही थीं, लेकिन अब एक भी टिकट कंफर्म नहीं हो पा रही।

बिहार संपर्क क्रांति में भी टिकट की स्थिति चिंताजनक अनारक्षित ट्रेनों में भी स्थिति यह है कि कोच शौचालय तक भरे हैं। नई दिल्ली से खुलने वाली गाड़ी संख्या 12562 स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में 21 अक्टूबर तक 119 वेटिंग है, इसके बाद की तिथि में रीग्रेट बताया जा रहा है। गाड़ी संख्या 12566 बिहार संपर्क क्रांति में भी टिकट की स्थिति चिंताजनक है, अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक रीग्रेट की स्थिति बनी हुई है। नई दिल्ली से दरभंगा आने वाली गाड़ी संख्या 02570 एनडीएलएस डीबीजी एसएफ स्पेशल और गाड़ी संख्या 04450 डीबीजी फेस्टिबल स्पेशल में 26 नवंबर तक आरएसी है।