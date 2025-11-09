दरभंगा में विधानसभा वार 16 टेबलों पर 26 राउंड में तय होगा विजेता कौन
दरभंगा जिले में विधानसभा चुनाव के बाद मतपेटियों को कड़ी सुरक्षा के बीच वज्रगृह में रखा गया है। जिला प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, जिसमें सीआरपीएफ और सीसीटीवी कैमरे शामिल हैं। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। मतगणना के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 16 टेबल लगाए जाएंगे, और कुल 26 राउंड में गिनती होगी। चुनाव में 63.66% मतदान हुआ है।
जागरण संवाददाता, दरभंगा। जिले के 10 विधानसभा में छह नवंबर को हुए मतदान के बाद मतपेटी को त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच शिवधारा स्थित बाजार समिति में बनाए गए वज्रगृह में रखा गया है।
निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी कौशल कुमार और एसपी जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी एवं सभी राजनीतिक दलों के लोगों के समक्ष वज्रगृह को सील किया गया।
वहीं जिला प्रशासन ने 10 विधानसभा के मतपेटी की सुरक्षा को लेकर पुख्ता व्यवस्था की है। बताया है कि यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। वज्रगृह की सुरक्षा में सीआरपीएफ, आईआरबी और जिला बल के जवानों को तैनात किया गया है। वज्रगृह के अंदर और चारों ओर सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया गया है।
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के लिए वज्रगृह के बाहर एक-एक टेंट लगा दिया गया है। जहां विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग भी बैठे हैं। इसके अतिरिक्त सीसीटीवी आदि का प्रविधान किया गया है।
सभी अभ्यर्थियों को लिखित रूप से सूचित किया गया है कि वे अपने प्रतिनिधियों को वज्र गृह की सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए नियुक्त कर सकते हैं। उन्हें सुरक्षा के आंतरिक परिधि क्षेत्र से बाहर रहने की अनुमति दी गई है। स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी डिस्प्ले भी अभ्यर्थियों, प्रतिनिधियों के लिए उपलब्ध कराया गया है।
वहां बड़ा एलईडी टीवी भी लगाया गया है और रिकार्डिंग दिख रहा है। सभी विधानसभा के लिए टेबल लगाए जा रहे हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 16-16 टेबल लगाए जा रहे हैं। 10 विधानसभा क्षेत्र के लिए 26 राउंड में गिनती होगी। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन हर बिंदु पर काफी बारीकी से तैयारियां कर रही है।
मतगणना को लेकर मतगणना सहायक पर्यवेक्षक तथा माइक्रो आब्जर्वर का प्रशिक्षण दिया गया। बता दें कि गुरुवार को हुए विधानसभा चुनाव को लेकर 3329 मतदान केंद्र पर हुए मतदान में 63.66 प्रतिशत मतदान हुआ।
सबसे अधिक बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में 70.32 प्रतिशत और सबसे कम दरभंगा शहर विधानसभा क्षेत्र में 60.01 प्रतिशत मतदान हुआ। जिले में कुल मतदाता 28 लाख 90 हजार 605 है। जिसमें पुरुष मतदाता 15 लाख 23 हजार 142, महिला मतदाता 13 लाख 67 हजार 420 और मंगलामुखी मतदाता की संख्या 43 है।
