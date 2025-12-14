समस्तीपुर से दरभंगा आते लिपिक की सड़क दुर्घटना में मौत, गांव में छाया मातम

संवाद सहयोगी, सिंहवाड़ा (दरभंगा)। अतरवेल भरवाड़ा एसएच पर शनिवार की देर शाम अज्ञात वाहन की ठोकर से बाइक सवार समस्तीपुर एसपी ऑफिस के लिपिक कटका निवासी आशीष कुमार (34) की मौत हो गई। वह बाइक से अपने गांव आ रहे थे।

सड़क पर खून से लथपथ पड़ा देख सिंहवाड़ा थानाध्यक्ष बसंत कुमार ने उन्हें इलाज के लिए सिंहवाड़ा सीएचसी पहुंचाया। जहां चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुबोध कुमार ने उपचार के बाद उन्हें डीएमसीएच रेफर कर दिया।

बताया गया है कि दरभंगा के ही एक निजी अस्पताल में ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई। आशीष की मौत की जानकारी जानकारी मिलते ही गांव में मातम पसर गया।

कुछ दिनों पहले हुआ था तबादला

स्वजन ने बताया कि वह पहले दरभंगा एसपी ऑफिस में लिपिक का कार्य कर रहे थे। इधर कुछ दिनों पहले उनका तबादला समस्तीपुर एसपी कार्यालय में हुआ था। वहां से प्रत्येक शनिवार को वह बाइक से अपने गांव आया करते थे। घर आने के दौरान ही यह घटना हुई है।