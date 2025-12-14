Language
    समस्तीपुर से दरभंगा आते लिपिक की सड़क दुर्घटना में मौत, गांव में छाया मातम

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 11:47 AM (IST)

    समस्तीपुर से दरभंगा आ रहे एक लिपिक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। इस घटना से पूरे गांव में मातम छा गया है। मृतक समस्तीपुर का रहने वाला था और दरभंगा म ...और पढ़ें

    लिपिक की सड़क दुर्घटना में मौत

    संवाद सहयोगी, सिंहवाड़ा (दरभंगा)। अतरवेल भरवाड़ा एसएच पर शनिवार की देर शाम अज्ञात वाहन की ठोकर से बाइक सवार समस्तीपुर एसपी ऑफिस के लिपिक कटका निवासी आशीष कुमार (34) की मौत हो गई। वह बाइक से अपने गांव आ रहे थे। 

    सड़क पर खून से लथपथ पड़ा देख सिंहवाड़ा थानाध्यक्ष बसंत कुमार ने उन्हें इलाज के लिए सिंहवाड़ा सीएचसी पहुंचाया। जहां चिकित्सा अधिकारी डॉ. सुबोध कुमार ने उपचार के बाद उन्हें डीएमसीएच रेफर कर दिया। 

    बताया गया है कि दरभंगा के ही एक निजी अस्पताल में ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई। आशीष की मौत की जानकारी जानकारी मिलते ही गांव में मातम पसर गया। 

    कुछ दिनों पहले हुआ था तबादला

    स्वजन ने बताया कि वह पहले दरभंगा एसपी ऑफिस में लिपिक का कार्य कर रहे थे। इधर कुछ दिनों पहले उनका तबादला समस्तीपुर एसपी कार्यालय में हुआ था। वहां से प्रत्येक शनिवार को वह बाइक से अपने गांव आया करते थे। घर आने के दौरान ही यह घटना हुई है। 

    उनकी मौत से पत्नी एवं दो छोटे-छोटे बच्चों सहित अन्य स्वजन के सामने मुसीबत का पहाड़ खड़ा हो गया है। सिंहवाड़ा थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले में अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

