Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा में 3976 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का किया शिलान्यास व उद्घाटन

    By Mrityunjay Bhardwaj Edited By: Ajit kumar
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 01:58 PM (IST)

    Bihar News मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को दरभंगा के कबड़ाघाट स्थित मिथिला शोध संस्थान में विभिन्न प्रकार की योजनाओं का शिलान्यास किया। इसके बाद योजनाओं संबंधित स्टालो का निरीक्षण किया। उपस्थित अधिकारियों से इसके बारे में बातचीत की और इसके बाद सड़क मार्ग से मनीगाछी के लिए प्रस्थान कर गए। वहां जनसंवाद में हिस्सा लेंगे।

    prefferd source google
    Hero Image
    मिथिला शोध संस्थान में पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। जागरण

     जागरण संवाददाता, दरभंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शुक्रवार को सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच दरभंगा शहर के कबड़ाघाट स्थित मिथिला संस्कृत शोध संस्थान पहुंचे। जहां से मुख्यमंत्री ने 3976 करोड़ की योजनाओं का रिमोट से शिलान्यास और उद्घाटन किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके बाद मिथिला शोध संस्थान में रखी बहुमूल्य पाण्डुलिपियां का निरीक्षण किया। शोध संस्थान परिसर का जायजा लेते हुए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कई निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने 3463 करोड़ 20 लाख की लागत से 94 योजनाओं और 465 करोड़ 89 लाख की लागत से सिंचाई, भवन एवं विकास संबंधित अन्य 51 योजनाओं का शिलान्यास किया। 

    मुख्यमंत्री 47 करोड़ 74 लाख की लागत से सिंचाई, भवन, विद्युत एवं विकास संबंधी 32 योजनाओं का उद्घाटन भी किया। उनके साथ जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, मंत्री संजय सरावगी, मंत्री मंगल पाण्डेय, सांसद गोपालजी ठाकुर,विधायक विनय चौधरी आदि मौजूद थे। समारोह के बाद हेलीकोपटर से मुख्यमंत्री मनीगाछी के राघोपुर में जनसभा को संबोधित करने के लिए रवाना हो गए। 

    सड़क के दोनों किनारे मुख्यमंत्री के अभिवादन के लिए लोग जुटे हुए हैं। जगह-जगह सुरक्षा बलों की तैनाती है। नेताओं ने अपने बड़े बड़े होर्डिंग लगाए हैं। वहीं सरकार की लाभकारी योजनाओं को द प्रदर्शित करने वाले होर्डिंग भी बड़े पैमाने पर लगे हैं।