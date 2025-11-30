Darbhanga Crime : शादी में गए थे पटना...पीछे से रिटायर्ड DSP का घर कैसे बन गया चोरों का निशाना?
Bihar Crime : दरभंगा के कटरहिया मोहल्ले में चोरों ने रिटायर्ड डीएसपी के घर में लाखों की चोरी की। 45 तोला सोना, चांदी, नकदी और मोबाइल चुरा ले गए। घटना का पता तब चला जब घर की देखरेख करने वाली महिला पहुंची। पुलिस ने देरी से प्राथमिकी दर्ज की। इंसाफ मंच ने पुलिस गश्त बढ़ाने और कार्रवाई की मांग की है।
जागरण संवाददाता, दरभंगा । सदर थाना क्षेत्र के कटरहिया मोहल्ला में चोरों ने एक रिटायर्ड डीएसपी के घर लाखों की चोरी कर पुलिस को खुली चुनौती दी है। चाेरों ने डीएसपी के घर से 45 भर सोने, दो किलो दो सौ ग्राम चांदी के आभूषण सहित छह लाख नकदी और एक मोबाइल की चोरी कर ली है।
वारदात को अंजाम देने के लिए चोरों ने घर के तीन कमरों में रखे आलमारी, दीवान आदि को तोड़कर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। घटना की जानकारी 26 नवंबर को तब मिली जब घर की देखरेख करने वाली शहानी बेगम घर पर पहुंची। ग्रिल में लगे ताले के टूटे हुए देख अवाक रह गई।
अंदर जाने पर सारे सामान में कमरे में बिखरे पड़े थे। इसके बाद उन्होंने अपने मालिक को फोन पर घटना को जानकारी दी। रिटायर्ड डीएसपी कुदरतुल्लाह के पुत्र सरवर अली उर्फ फौजी ने बताया कि वे लोग पूरे परिवार के साथ भांजी की शादी में 14 नवंबर को पटना गए थे। सूचना पर घर पहुंचे।
देखने पर जानकारी मिली की चोरों ने ताले को तोड़कर 45 भर सोने, दो किलो दो सौ ग्राम चांदी के विभिन्न आभूषण सहित छह लाख नकदी और एक मोबाइल चोरी कर ली है। मामले को लेकर थाने में आवेदन दिया। लेकिन,तीन दिनों के बाद रविवार को जाकर प्राथमिकी दर्ज की गई। इसे लेकर काफी परेशान होने की बात भी कही है।
उधर, इंसाफ मंच के जिला सचिव पप्पू खान ने कहा कि चोरों का मनोबल बढ़ा हुआ है। पुलिस की गश्ती नहीं होने से घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। पुलिस समय पर घटनास्थल पर भी नहीं पहुंचती है।
लिखित आवेदन दिए जाने के बाद भी पुलिस प्राथमिकी करने से भाग रही है। पुलिस प्रशासन से सुस्ती तोड़ने और चोरी हुई संपत्ति को बरामद कर चोरों की गिरफ्तारी करे अन्यथा आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।
