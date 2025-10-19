Bihar Assembly Election 2025 : दरभंगा की सभी सीटों में सर्वाधिक प्रत्याशी बहादुरपुर में, देखें लिस्ट
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए दरभंगा में सरगर्मी बढ़ गई है। बहादुरपुर में सबसे अधिक प्रत्याशी हैं, जिससे मुकाबला दिलचस्प होने की उम्मीद है। अन्य सीटों पर भी उम्मीदवारों की संख्या बढ़ी है। युवा और नए चेहरे भी मैदान में हैं। मतदाताओं में उत्साह है और चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए तैयार है।
जागरण संवाददाता, दरभंगा। विधानसभा चुनाव के लिए जिले के सभी दस क्षेत्रों में नामांकन प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। विभिन्न दलों के अलावा स्वतंत्र प्रत्याशियों की ओर से दाखिल नामांकन पर्चे की संविक्षा के बाद तस्वीर साफ हुई है कि बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 17 प्रत्याशियों के नामांकन वैध पाए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में जिला निर्वाचन की ओर से फार्म चार नियम आठ के तहत दस विधानसभा में संवीक्षा के बाद अभ्यर्थियों की जो सूची जारी की गई है, उसमें विधानसभा के प्रत्याशियों के नाम, फोटो और किस दल से नामांकन किया गया है, वह भी अंकित है।
अभ्यर्थी का नाम- दल से संबद्ध
78 कुशेश्वरस्थान
अतिरेक कुमार - जदयू
योगी चौपाल- आम आदमी पार्टी
दुखी राम रसिया- आम जनता प्रगति पार्टी
शत्रुधन पासवान- जन सुराज पार्टी
सत्य नारायण पासवान- मजदूर एकता पार्टी
गंगा पासवान- निर्दलीय
गणेश भारती- निर्दलीय
जीवछ कुमार हजारी- निर्दलीय
बिरजू सदा- निर्दलीय
श्रीमति अंजु देवी- निर्दलीय
सचिदानंद पासवान- निर्दलीय
79 गौड़ाबौराम
अफजल अली खां- राष्ट्रीय जनता दल
सुजीत कुमार- भारतीय जनता पार्टी
अख्तर शहंशाह- आंल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन
डा. मो इफ्तेखार आलम- जन सुराज पार्टी
संतोष सहनी- विकासशील इंसान पार्टी
सरोज चौधरी- मिथिलांचल मुक्ति मोर्चा
सोनी देवी- राष्ट्रीय जनवादी पार्टी, सोशलिस्ट
कृष्ण कुमार- निर्दलीय
नंद किशोर शर्मा- निर्दलीय
पंकज कुमार साहु- निर्दलीय
प्रेम कुमार मुखिया- निर्दलीय
बच्चे लाल झा- निर्दलीय
मनोज कुमार- निर्दलीय
श्याम सुंदर चौधरी- निर्दलीय
80 बेनीपुर
प्रमोद पासवान- बहुजन समाज पार्टी
मिथिलेश कुमार चौधरी- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
विनय कुमार चौधरी- जनता दल यू
अमरेश कुमार अमर- जन सुराज पार्टी
प्रमिला झा- भारतीय महासंघ पार्टी
प्रमोद कुमार साहु- राष्ट्रीय समाजवादी लोक अधिकार पार्टी
विद्यानन्द राम- वाजिब अधिकार पार्टी
शंकर डोम उर्फ शंकर मल्लिक- आम जनता प्रगति पार्टी
सिया लखन यादव- ओपन पुपिल्स पार्टी
अमरजी मिश्र- निर्दलीय
अवधेश कुमार झा- निर्दलीय
इम्तेयाज अहमद- निर्दलीय
चुन चुन झा- निर्दलीय
महेन्द्र नारायण महत्तो- निर्दलीय
----------
81 अलीनगर
मैथिली ठाकुर- भारतीय जनता पार्टी
रजिपाल झा- आम आदमी पार्टी
विनोद मिश्र- राष्ट्रीय जनता दल
नवीजान अंसारी- आम जनता प्रगति पार्टी
नुरूद्दीन जंगी- सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी आंफ इंडिया
महमुद आलम- राष्ट्रीय ओलमा कांलिल
विप्लव कुमार चौधरी- जन सुराज पार्टी
संजय कुमार झा- मिथिलावादी पार्टी
सिताम्बर शर्मा- जागरूक जनता पार्टी
मु.कादिर- निर्दलीय
गणेश चौधरी- निर्दलीय
चन्दु चौधसरी- निर्दलीय
विजय यादव- निर्दलीय
सैफुद्दीन अहमद- निर्दलीय
हरि लाल शर्मा- निर्दलीय
82 दरभंगा ग्रामीण
जगत नारायण नायक- बहुजन समाज पार्टी
राजेश कुमार मंडल- जनता दल यू
ललित कुमार यादव- राष्ट्रीय जनता दल
मो. जलालुद्दीन- एआईएमआईएम
प्रदीप कुमार मिश्र- आम जनता प्रगति पार्टी
मोहम्मद कलाम- भारत जन जागरण
रोशन- विकास इंसाफ पार्टी
शोएब अहमद खां- जन सुराज पार्टी
अब्दुल कुदुस- निर्दलीय
उदय चन्द्र चौपाल- निर्दलीय
जय किशून सहनी- निर्दलीय
राम सुकाम यादव- निर्दलीय
श्याम पासवान- निर्दलीय
83 दरभंगा
महावीर नायक- बहुजन समाज पार्टी
संजय सरावगी- भारतीय जनता पार्टी
अभिषेक कुमार झा- मिथिलावादी पार्टी
आर के मिश्रा- जन सुराज पार्टी
आशिष रंजन- आम जनता प्रगति पार्टी
उमेश सहनी- विकासशील इंसान पार्टी
पुष्पम प्रिया- द प्लुरल्स पार्टी
मोजाहिद आलम- सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर आंफ इंडिया
रंजित कुमार राम- वाजिब अधिकार पार्टी
मो.साकिब नजमी- अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी
अमजद खान- निर्दलीय
नफीसुल हक- निर्दलीय
सुजीत कुमार चौधरी- निर्दलीय
84 हायाघाट
नागेश्वर दास- बहुजन समाज पार्टी
रविन्द्र नाथ सिंह- आम आदमी पार्टी
रामचन्द्र प्रसाद- भारतीय जनता पार्टी
श्याम भारती- कम्युनिस्ट पार्टी आंफ इंडिया, मार्क्ससिस्ट
इरशाद अली- देश जनहित पार्टी
जगन्नाथ सिंह- जनशक्ति जनता दल
प्रतिभा सिंह- जन सुराज पार्टी
हर्ष नारायण पंडित- भागीदारी पार्टी
उषा अकेला- निर्दलीय
नरेश कुमार नवल- निर्दलीय
प्रोभेन्द्र झा- निर्दलीय
मोहम्मद सहताब आलम- निर्दलीय
रमेश कुमार चौधरी- निर्दलीय
लक्ष्मी दास- निर्दलीय
85 बहादुरपुर
प्रणय प्रभाकर उर्फ राहुल जी- बहुजन समाज पार्टी
भोला यादव- राष्ट्रीय जनता दल
मदन सहनी- जनद दल यू
सुरेश प्रसाद सिंह- राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी
अंजु देवी- भागीदारी पार्टी
बीरेन्द्र कुमार पासवान- रिपब्लिकन पार्टभ् आफ इंडिया
मोहम्मद आमिर हैदर- जन सुराज पार्टी
रंजीत शर्मा- गणतांत्रिक समाज पार्टी
रजनीश कुमार- जनतंत्र आवाज पार्टी
असअद अली- निर्दलीय
उमेश चौधरी- निर्दलीय
दिलीप कुमार- निर्दलीय
राम गुलाम ठाकुर- निर्दलीय
विनय कुमार- निर्दलीय
संजय प्रसाद ओझा- निर्दलीय
संजय कुमार सिंह- निर्दलीय
86 केवटी
फराज फातमी- राष्ट्रीय जनता दल
मनोज कुमार महतो- बहुजन समाज पार्टी
मुरारी मोहन झा- भारतीय जनता पार्टी
मोहम्मद अनिसुर रहमान- आआल इंडिया मजलिस-ए इतेहादुल मुस्लिमीन
मोहम्मद पिन्टू खान- अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी
बिल्टू सहनी- जन सुराज पार्टी
योगेश रंजन- प्राउटिष्ट सर्व समाज
गुलाब बाबु राईन- निर्दलीय
धीरेन्द्र कुमार धीरज- निर्दलीय
बलराम ठाकुर- निर्दलीय
बिसुनदेव दास- निर्दलीय
87 जाले
ऋषि मिश्रा- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
जिवेश कुमार- भारतीय जनता पार्टी
रोहित कुमार- बहुजन समाज पार्टी
फैसल रहमान- आल इंडिया मजलिस-ए- इतेहादूल मुसलिमीन
मुमताज अली- जन मिथिला विकास पार्टी
रंजीत शर्मा- जन सुराज पार्टी
सैयद मो.महताब- द प्लुश्रल्स पार्टी
मशकुर अहमद उस्मानी- निर्दलीय
मोहम्मद प्यारे- निर्दलीय
राजीव ठाकुर- निर्दलीय
