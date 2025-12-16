संजय को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भाजपा ने बढ़ाया मिथिला का मान, दरभंगा सांसद गदगद

जागरण टीम, दरभंगा।Bihar Politics : नगर विधायक संजय सरावगी को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर सांसद डा. गोपालजी ठाकुर ने प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने इसे दरभंगा के लिए गौरव की बात बताया। सांसद ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर संजय सरावगी को बधाई देते हुए कहा है सरावगी जैसे लगातार जितने वाले विधायक को बिहार संगठन का नेतृत्व देकर भाजपा ने साबित कर दिया है कि मिथिला क्षेत्र की महत्ता भाजपा की प्राथमिकता सूची में शामिल है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं बिहार भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य डा. धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि संजय सरावगी दरभंगा विधानसभा सीट से लगातार छह बार विधायक चुने गए हैं, जो उनके प्रति जनता के अटूट विश्वास को दर्शाता है।

जिलाध्यक्ष प्रो. आदित्य नारायण मन्ना ने कहा कि संजय सरावगी के नेतृत्व में संगठन को नई ऊर्जा मिलेगी। बधाई देने वालों में मीडिया प्रभारी मुकुंद चौधरी, जिला प्रभारी उमेश कुशवाहा,पूर्व जिला अध्यक्ष जीवछ सहनी,जिला महामंत्री संतोष पोद्दार,विजय चौधरी, सुजीत मल्लिक, जिला उपाध्यक्ष राजू तिवारी, राजेश रंजन, अभयानंद झा,संगीता शाह, विकास चौधरी,सोनी पूर्वे, श्रवण कुमार मिश्रा,सुनील कुमार चौधरी, जिला मंत्री मीरा मेहता भी शामिल थीं।

इधर भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के सह-प्रदेश संयोजक डा. मृदुल कुमार शुक्ला ने ने कहा कि सरावगी का संगठनात्मक अनुभव, जन सरोकारों के प्रति प्रतिबद्धता और कार्यकर्ताओं से मजबूत जुड़ाव पार्टी को बिहार में और अधिक सशक्त बनाएगा। वहीं बेनीपुर बाजार में भाजपा के प्रदेश प्रतिनिधि रामनारायण ठाकुर, ललित झा, राजीव कुमार झा , मनोज कुमार साह, श्याम चन्द्र साह, कृष्ण प्रसाद सिंह, शिवकुमार यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर हर्ष व्यक्त किया। मधुबनी सांसद अशोक कुमार यादव ने सूबे के मंत्री नितिन नवीन को भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री व नगर विधायक संजय सरावगी को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने पर हर्ष व्यक्त किया।

इसी तरह नगर पंचायत बहेड़ी के अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, भाजपा दक्षिणी मंडल अध्यक्ष राजीव कुमार सिंह, भाजपा पूर्वी मंडल अध्यक्ष महेश प्रसाद सिंह, अमीत भगत, राकेश कुमार राय अंशु ने भी हर्ष व्यक्त किया। प्रदेश अध्यक्ष बनने पर की आतिशबाजी पूर्व मंत्री संजय सरावगी के प्रदेश अध्यक्ष बनने पर दरभंगा टावर पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी एवं मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया।इस मौके पर पूर्व कोषाध्यक्ष श्याम पंसारी, चैंबर आफ कामर्स के प्रधान सचिव सुशील जैन, मदन झा, प्रदीप गुप्ता, उदय कुमार शर्मा,दुर्गेश पटेल, अरुण शर्मा सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे।

वहीं मां श्यामा मन्दिर न्यास समिति के उपाध्यक्ष प्रो.जयशंकर झा ने कहा कि समर्पण व प्रतिबद्धता ने संजय सरावगी को दिलाया शीर्ष स्थान। राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री नितिन नवीन को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष व संजय सरावगी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर बेनीपुर विधायक विनय कुमार चौधरी, एमएलसी सुनील चौधरी, नेता रामनारायण ठाकुर ने बधाई देते हुए कहा कि संगठन ने बिहार और मिथिला का मान बढ़ाया है।

दरभंगा पूर्वी जिला भाजपा के महामंत्री संजय सिंह पप्पू सिंह ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और संजय सरावगी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर पुष्पगुच्छ भेंट कर बधाई दी। संजय सरावगी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर कुशेश्वरस्थान दोनों प्रखंड के कार्यकर्ताओं ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के नवनियुक्त कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को साधुवाद दिया।