दरभंगा के चिकनी गांव में बिहारी मंडल की निर्मम हत्या, इलाके में दहशत

संवाद सहयोगी, दरभंगा । जिले के सोनकी थाना क्षेत्र के चिकनी गांव में मंगलवार रात 75 वर्षीय वृद्ध बिहारी मंडल की अज्ञात अपराधियों ने बेरहमी से हत्या कर दी। सिर पर धारदार हथियार और ईंट से वार किए जाने के निशान मिले हैं।

घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान अकबरपुर निवासी अयोधी मंडल के पुत्र बिहारी मंडल (75) के रूप में हुई। डीएमसीएच के पोस्टमार्टम परिसर में मौजूद मृतक का भतीजा इंद्रजीत मंडल के अनुसार, वह रात में घर से कुछ दूरी पर अपने दरवाजे पर सोए हुए थे। सुबह जब वे रोज की तरह नाश्ता करने नहीं आए तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। इसी दौरान उनका शव घर के अंदर पड़ा मिला।

सिर पर चाकू और ईंट से वार किए जाने के निशान स्पष्ट थे, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। भतीजा इंद्रजीत ने बताया कि घटनास्थल से महज 100 मीटर की दूरी पर मशहूर दलान रिजार्ट स्थित है। आसपास नशेड़ियों का आना-जाना लगा रहता है, जिससे आशंका जताई जा रही है कि हत्या में उनका हाथ हो सकता है। मृतक चार बच्चों के पिता थे। सूचना मिलते ही सोनकी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।