Bihar Vidhan sabha Chunav : फोटो बदलकर वोटर कार्ड में फर्जीवाड़ा, दरभंगा जिले में तीन लोगों पर FIR
Bihar Vidhan sabha Chunav : दरभंगा जिले में वोटर कार्ड में फोटो बदलकर फर्जीवाड़ा करने के आरोप में तीन लोगों पर एफआइआर दर्ज की गई है। निर्वाचन आयोग को शिकायत मिलने के बाद जांच में आरोप सही पाए गए। आरोपितों के खिलाफ जालसाजी और निर्वाचन संबंधी अपराधों के तहत मामला दर्ज किया गया है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, सिंहवाड़ा (दरभंगा) । (Bihar Assembly Election 2025) 86 केवटी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत सिंहवाड़ा प्रखंड के सरैया मतदान केंद्र संख्या 55 व 56 में वोटर आई कार्ड में छेड़-छाड़ कर फर्जीवाड़ा करने का मामला प्रकाश में आया है।
मतदाताओं के आधार व परिचय पत्र का फोटो बदलने के आरोप में स्थानीय तीन लोगों पर सिमरी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है।अंकित कांड में मोहम्मद महफूज, मो.खुर्शीद व नयाब खुर्शीद को नामजद किया गया है।
प्रखंड भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष मो. ईरशाद ने आवेदन में बताया है कि बहुसंख्यक मतदाताओं के आधार व परिचय पत्र में फोटो को स्कैनिंग कर बदल दिया गया है। ओरिजनल मतदाता की जगह पर दूसरे वोटरों का फोटो वहां पर लगाया गया है। फलस्वरूप जिससे सभी मतदाता वोट गिराने से वंचित रह जाएंगे।
साक्ष्य के रूप बूथ के कुछ वोटर आई कार्ड कि फोटो कापी इस आवेदन के साथ संलग्न किया गया है। असमाजिक तत्व द्वारा सैकड़ों मतदाता पहचान पत्र में छेड़-छाड़ कर गरबड़ी की गई है।
मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी पर कार्रवाई की जाए ताकि सभी मतदाता वोट देने से वंचित नहीं रह सके। इस आशय का आवेदन उप निर्वाचन पदाधिकारी सह भूमि सुधार उप समाहर्ता को भी सौंपा गया है। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने आवेदन के आलोक में तीन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल दारोगा लाल कृष्ण यादव को सौंपा है।
