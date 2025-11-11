Bihar Vidhan sabha Chunav : फोटो बदलकर वोटर कार्ड में फर्जीवाड़ा, दरभंगा जिले में तीन लोगों पर FIR

संवाद सहयोगी, सिंहवाड़ा (दरभंगा) । (Bihar Assembly Election 2025) 86 केवटी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत सिंहवाड़ा प्रखंड के सरैया मतदान केंद्र संख्या 55 व 56 में वोटर आई कार्ड में छेड़-छाड़ कर फर्जीवाड़ा करने का मामला प्रकाश में आया है।

मतदाताओं के आधार व परिचय पत्र का फोटो बदलने के आरोप में स्थानीय तीन लोगों पर सिमरी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है।अंकित कांड में मोहम्मद महफूज, मो.खुर्शीद व नयाब खुर्शीद को नामजद किया गया है। प्रखंड भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष मो. ईरशाद ने आवेदन में बताया है कि बहुसंख्यक मतदाताओं के आधार व परिचय पत्र में फोटो को स्कैनिंग कर बदल दिया गया है। ओरिजनल मतदाता की जगह पर दूसरे वोटरों का फोटो वहां पर लगाया गया है। फलस्वरूप जिससे सभी मतदाता वोट गिराने से वंचित रह जाएंगे।