Bihar Chunav : मतगणना से पहले दरभंगा में अलर्ट मोड, आखिर क्यों बढ़ाई गई अधिकारियों की तैनाती

जागरण संवाददाता, दरभंगा। जिले के 10 विधानसभा में 14 नवंबर को शिवधारा स्थित बाजार समिति में मतगणना किया जाएगा। इसे लेकर प्रशासन की ओर से तैयारी अंतिम चरण में है। मतगणना कार्य को लेकर 400 माइक्रो आबजर्वर, 400 मतगणना पर्यवेक्षक और 400 मतगणना सहायक को लगाया गया है ।

इसके अलावा 256 जोनल मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी लगाए गए हैं। मीडिया कोषांग की और से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की चुनाव परिणाम की जानकारी को लेकर दस कर्मी की तैनाती किए जाने की बात कही जा रही है। छह नवंबर को हुए मतदान के बाद मतपेटी को त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच शिवधारा स्थित बाजार समिति में बनाए गए वज्र गृह में रखा गया है। निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी कौशल कुमार और एसपी जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी एवं सभी राजनीतिक दलों के लोगों के समक्ष वज्रगृह को सील किया गया।

वहीं जिला प्रशासन ने 10 विधानसभा के मतपेटी की सुरक्षा को लेकर पुख्ता व्यवस्था की है। बताया है कि यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। यहां वज्र गृह को सशस्त्र बलों को तीन स्तरीय सुरक्षा घेरे में तैनात किया गया है। जिसमें अंदरूनी सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों को दिया गया है। 24 घंटे सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी की जा रही है।

आंतरिक घेरे के बाहर अभ्यर्थियों और प्रतिनिधियों को उपस्थित रहने की अनुमति दी गई है। इनके लिए सीसीटीवी के डिस्प्ले की व्यवस्था की गई है। एक कंट्रोल रूम स्थापित है जिसमें प्राप्त शिकायतों का त्वरित समाधान किया जा रहा है। प्रतिदिन निर्वाची पदाधिकारी की ओर से दो बार एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से एक बार स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया जा रहा है।

सभी अभ्यर्थियों को लिखित रूप से सूचित किया गया है कि वे अपने प्रतिनिधियों को वज्र गृह की सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए नियुक्त कर सकते हैं। उन्हें सुरक्षा के आंतरिक परिधि क्षेत्र से बाहर रहने की अनुमति दी गई है।

स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी डिस्प्ले भी अभ्यर्थियों, प्रतिनिधियों के लिए उपलब्ध कराया गया है। वहां बड़ा एलईडी टीवी भी लगाया गया है और रिकार्डिंग दिख रहा है। सभी विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग-अलग टेबल लगाए गए हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 17-17 टेबल लगाए जाएंगें। प्रत्येक विधानसभा के 14 टेबल पर इवीएम से प्राप्त मतों की गिनती होगी।

वहीं तीन टेबल पर बैलट पेपर से प्राप्त मतों की गिनती की जाएगी। इवीएम से प्राप्त मतों की गिनती के लिए प्रत्येक टेबल पर एक गणना कर्मी, एक सहायक कर्मी और एक माइक्रो आब्जर्वर की तैनाती की जाएगी। वहीं बैलट पेपर टेबल पर एक गणना कर्मी, दो सहायक गणना कर्मी और एक माइक्रो आब्जर्वर की तैनाती होगी। प्रत्येक विधानसभा की शुरूआत पोस्टल बैलट की गिनती से की जाएगी। इसकें बाद इवीएम से प्राप्त मतों की गिनती की जाएगी।

प्रत्येक राउंड की गणना पूरी होने पर परिणाम तुरंत संबंधित निर्वाची पदाधिकारी व प्रेक्षक को सौंपा जाएगा। विधानसभावार प्रत्येक राउंड की मतगणना के परिणाम की घोषणा सार्वजनिक की जाएगी। मतगणना केंद्र परिसर और बाहर ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाए जा रहे हैं। 10 विधानसभा क्षेत्र के लिए 26 राउंड में गिनती होगी। बता दें कि गुरुवार को हुए विधानसभा चुनाव को लेकर 3329 मतदान केंद्र पर हुए मतदान में 63.66 प्रतिशत मतदान हुआ।